El actor y cantante Will Smith enfrenta otra polémica y es que se reveló que un examigo suyo lo acusó de presunta agresión sexual.

Fue el medio estadounidense TMZ el que reveló la denuncia contra el protagonista de “Hombres de negro”.

¿Qué hizo Will Smith que lo acusan de agresión sexual?

Según la información dada a conocer, Will Smith habría agredido sexualmente a su examigo y excolaborador llamado Bilaal Salaam.

El hecho supuestamente ocurrió en 2019 después de que el histrión estrenara la cinta de Aladdin.

Según la supuesta denuncia, Bilaal Salaam y Will Smith estaban grabando un video juntos, cuando Will empezó a hacerle comentarios a su amigo sobre su físico y le tocó la zona íntima por unos segundos.

La denuncia según señala que Will Smith le habría dicho a su amigo que estaba borracho y que se habría disculpado con su colaborador, pero también le habría pedido que no revelara nada porque esto afectaría su imagen pública.

Will Smith responde a acusaciones

Los abogados de Will Smith emitieron declaraciones para TMZ y aseguraron que se trata de una acusación falsa: “Esta acusación es falsa. Nunca sucedió”.

Desde que Will Smith golpeó a Chris Rock en los premios Oscar por la película King Richard, los rumores y los escándalos no han dejado de rodear al actor del “Príncipe del rap”.

En 2022 Will protagonizó uno de los momentos más polémicos de los Oscar, cuando Chris Rock hizo una broma sobre la esposa del histrión y cantante y Will se levantó de su lugar para golpearlo.

Will Smith recibió el premio Oscar en medio de una situación amarga, si bien La Academia decidió no quitarle el galardón, pero el protagonista de “Bad boys” y “Soy leyenda” fue vetado de la ceremonia por 10 años.

Después Will enfrentó la polémica por su esposa, pues se dio a conocer que ella tuvo una aventura con un amigo de su hijo y pues Will recibió la funa por esto, además de que su hijo Jaiden Smith es tachado en la industria como un nepo baby y criticado por sus look desaliñados.

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