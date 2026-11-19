Actriz Lorena de la Garza y la diputada de Nuevo León Lorena de la Garza

La actriz y comediante Lorena de la Garza pidió a los usuarios de redes sociales detener los mensajes de odio y amenazas que ha recibido en los últimos días. Explicó que muchas personas la confundieron con la diputada Lorena de la Garza Venecia, quien ha sido criticada por fumigar un parque donde se encontraban mariposas monarca.

Ante la confusión, la actriz publicó un video para aclarar que no tiene relación con la polémica y que únicamente comparte nombre y apellido con la legisladora. También solicitó a la gente verificar las cuentas de Instagram para enviar sus mensajes a quien en realidad buscan.

¿Quién es la diputada de Nuevo León Lorena de la Garza y qué hizo?

Lorena de la Garza Venecia es la diputada local de Nuevo León para la Legislatura 2024-2027; es parte de la bancada independiente “Recuperemos Nuevo León”.

Recientemente, enfrentó un procedimiento de inspección ambiental pues previo a su informe de actividades legislativa ordenó fumigar árboles en el Parque Sierra Alta, en plena época de migración de mariposa monarca.

La situación generó indignación en redes sociales y, a raíz de estos señalamientos, la diputada reconoció que había cometido un “error” y ofreció disculpas públicas. Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó suspender la aplicación química en la zona y preparar denuncias formales.

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La artista Lorena de la Garza, reconocida por su participación en el programa La Hora Pico con papeles como Nacasia y Celostina, explicó que usuarios llegaron a sus perfiles para insultarla y amenazarla, pensando que es la diputada de Nuevo León.

“Mucha gente me ha escrito para ofenderme, amenazarme, cuando no soy la diputada, solamente soy la actriz Lorena de la Garza”, expresó en un video publicado en Facebook.

Además, la comediante pidió verificar las cuentas antes de publicar mensajes y remarcó: “Somos tocayas de nombre y apellido, pero no soy la diputada, soy la actriz”. También añadió entre bromas: “Ni siquiera nos parecemos”.

Pese a lo incómodo de la situación, Lorena de la Garza se lo tomó con humor y agradeció el aumento de seguidores que recibió en sus redes sociales.

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