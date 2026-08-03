Santa Fe Klan acusa a policías de disparar a sus familiares: ‘Tengo los videos de todo’

El rapero guanajuatense Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Klan, denunció de manera pública que elementos de la Policía Municipal de Guanajuato habrían disparado contra integrantes de su familia mientras que se encontraban en las inmediaciones de su tienda.

A través de sus redes sociales, el cantante afirmó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes y aseguró contar con pruebas que respaldaran su versión de los acontecimientos. El tema rápidamente se ha hecho viral.

Santa Fe Klan acusa a policías de Guanajuato de disparar a sus familiares

A través de sus redes sociales, Santa Fe Klan publicó un breve comunicado donde acusó a las autoridades de Guanajuato por atacar a sus familiares: “Los policías de Guanajuato les dispararon a mis carnales en mi tienda, en la Santa Fe, solo por estar cantando canciones afuera del local”, comentó.

“Ahora se quieren meter a mi casa. Aquí tengo los videos de todo; los tengo grabados de cómo se están brincando a mi cuarto”, precisó al dejar ver que hay manera de sostener sus señalamientos.

Además, apuntó que conoce las identidades de los oficiales involucrados: “Tengo nombres de los policías, sus placas y los números de patrulla, por si algo le pasa a mi familia o por si algo se me pierde en mis estudios, tienda, barberías o estudio de tatuajes”, sentenció.

SANTA FE KLAN ACUSA 4BUS0 POLICIAL Y ASEGURA QUE AGENTES ENTRARON A SU HABITACIÓN EN GUANAJUATO



El cantante mexicano Santa Fe Klan denunció públicamente a través de sus redes sociales un presunto 4bus0 de autoridad por parte de elementos policiales en el barrio de Santa Fe,… pic.twitter.com/bNNNHG0j0k — México Ahora (@AhoraMex) August 3, 2026

Sostuvo que con cámaras particulares captaron lo ocurrido: “Tenemos cámaras en todo el barrio y vemos cómo se están manchando con todos los que pasan caminando a trabajar. Los estamos viendo acá desde Hermosillo”, dijo.

Hasta el momento, el artista no ha informado si alguno de sus familiares resultó lesionado por el presunto ataque. Horas después de realizar la denuncia, la publicación fue eliminada de su cuenta oficial, pero el contenido se difundió ampliamente en Internet.

Por este motivo, miles de personas ya piden que las autoridades investiguen lo ocurrido con sus supuestos elementos que habrían atacado a la familia de Santa Fe Klan y que habrían intentado allanar su casa.

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