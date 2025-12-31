Santa Fe Klan dará fiesta de Año Nuevo y cena gratis en Guanajuato

Santa Fe Klan anunció una fiesta y cena gratis de Año Nuevo para despedir al año en compañía de sus seguidores en Guanajuato. De este modo, el famoso una vez más demuestra su interés por apoyar a su comunidad.

Y es que a través de los años, Santa Fe Klan ha procurado apoyar a Guanajuato y en general a las personas que se encuentran en situaciones difíciles al realizar donaciones masivas, eventos públicos y hasta crear una organización sin fines de lucro.

Ahora, el famoso rapero cuyo nombre real es Ángel Quezada anunció los detalles de su cena de Año Nuevo, donde hará pozole y tamales gratis, además de música en vivo para que las personas que asistan puedan celebrar a gusto la llegada del 2026.

Fue a través de su cuenta de Facebook que el artista publicó un mensaje en el que informó sobre los pormenores del evento para que nadie se lo pierda. “Mañana 31 voy hacer baile aquí afuera de mi casa pa’ que se vengan a cenar acá al barrio”, comenzó.

“Yo pongo los tamales y el pozole, tráiganse las tostadas, los limones y el ponche o lo que quieran traer de cenar pa juntarnos todos aquí en el barrio y recibir el año bailando cumbia”, solicitó, dejando claro de ese modo que la intención de la celebración era crear comunidad entre los vecinos.

Sobre el entretenimiento apuntó: “Va tocar sonido Charly , la cumbita y creo que también los hijos del kiss”, explicó brevemente, dando a conocer que la música comenzará desde las 17:00 horas, por lo que promete varias horas de diversión.

Las redes sociales reaccionaron al momento con diversos comentarios donde elogiaron la actitud de Santa Fe Klan y su intención de brindar apoyo a las personas de su comunidad. Algunas reacciones fueron:

"Esto se va poner como los quince de Ruby jaja“.

“Ha de ser bien chido ser vecino de Santa Fe Klan”.

“Va a haber más ambiente que en mi casa”.

"Se imaginan que llegue un buen de gente, me imagino a este compa mandando a comprar tacos pa que alcance para todos jajajaja“.

Muchos se han preguntado dónde vive el cantante y dónde se llevará a cabo la fiesta navideña, así como el resto de las celebraciones y eventos que realiza. Su casa de ubica en la colonia Santa Fe en Guanajuato e incluso hay un tour que te lleva a la zona.