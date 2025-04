Santa Fe Klan ofrece disculpas y borra fotos donde aparece crucificado: ‘Siempre he creído en Dios’

El rapero Santa Fe Klan, Ángel Jair Quezada, causó controversia hace unos días al publicar en sus redes sociales imágenes en las que aparecía con la cabeza ensangrentada, portando una corona de espinas y emulando la crucifixión de Jesucristo.

Estas fotos fueron interpretadas por muchos como una falta de respeto hacia la figura religiosa, lo que llevó a la Arquidiócesis de León a pronunciarse al respecto. Aunque calificaron el acto como una falta de respeto, aclararon que el artista no sería excomulgado.

De acuerdo con medios locales, el vocero de la Arquidiócesis de León, Marcos Cortés, expresó: “Yo creo que a todos nos indigna. Finalmente, una persona que se dedica al ámbito musical lo hace con otra intención, porque no fue como lo hacemos los católicos en una representación del Viacrucis, que es un acto de piedad y nos lleva a adentrarnos en la Pasión de Cristo”.

Ante las críticas, Santa Fe Klan eliminó rápidamente las imágenes y ofreció disculpas públicas.

Santa Fe Klan ofrece disculpas ı Foto: IG @santa_fe_klan_473

Santa Fe Klan ofrece disculpas por fotos donde aparece crucificado: ‘Siempre he creído en Dios’

A través de su cuenta de Instagram, escribió: “Le quiero pedir una disculpa a Dios y a toda la gente que se ofendió con las fotos que subí. No lo hice con mala intención, ni tampoco lo hice por burlarme de la religión. Con todo respeto, les pido una disculpa”.

El rapero también enfatizó su fe y relación con Dios.

“Ya le pedí perdón a Dios aunque sé que él sabe la fe que yo le tengo y que no fue con mala intención; gracias mi Dios por todo lo que me has dado en la vida por todas las bendiciones que me mandas. Los que me conocen saben que Lo admiro y lo respeto y a mí como a él me gusta ayudar y darle la mano a la gente que en algo les puedo ayudar, una disculpa a todos. Esperen mi nuevo disco RESURRECCIÓN”, expresó el artista originario de Guanajuato.

Las imágenes, que formaban parte de un video musical en producción, fueron eliminadas poco después de su publicación inicial. Santa Fe Klan explicó que decidió no continuar con el proyecto para evitar malinterpretaciones y ofensas.

“Las fotos fueron por un video que grabé por estas fechas, pero creo que es mejor no sacarlo para que la gente no lo tome a mal”, escribió.

Este incidente resalta la sensibilidad en torno a la representación de símbolos religiosos y la responsabilidad de los artistas al abordar temas de contenido religioso en sus obras.