Santa Fe Klan comparte polémicas FOTOS crucificado como Jesucristo y desata críticas

Santa Fe Klan se enfrenta a una nueva polémica después de compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram en las que simula nada más que la crucifixión de Jesucristo, poniéndose él como la imagen del hijo de Dios a solo un par de días de que inicie la Semana Santa.

Santa Fe Klan comparte fotos crucificado

En la publicación, podíamos ver a Santa Fe Klan crucificado con un short de mezclilla y un paliacate en la cadera. Lleva manos y pies supuestamente atadas a una cruz de madera. Asimismo, imita la popular pose de Jesucristo en la cruz.

Santa Fé Klan burlándose de Díos, sin duda ya se quedó sin que hacer, que asco de artista. pic.twitter.com/TtWCNacjH6 — ٰ (@lykeemyke) April 9, 2025

En las fotos, lucen los tatuajes del artista, quien tiene los ojos cerrados y lleva puesta la corona de espinas, un símbolo de humildad y derrota que se convierten en triunfo y grandeza real, de acuerdo con los creyentes.

Si bien Ángel Jair Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, borró la publicación cuando comenzó a recibir ataques en línea, el público alcanzó a guardar las polémicas fotos donde posa crucificado. Esto le ha valido una nueva ola de críticas, al destacar que no respetó a la religión cristiana.

En ese sentido, la audiencia cuestiona al artista por no respetar los íconos religiosos siendo que él se considera creyente. Algunos de los comentarios son los siguientes:

"Blasfemia en toda la extensión de la palabra, señor perdónalo, no sabe lo que hace“.

"Hasta a mi que soy ateo me pareció hiper grosero“.

“No es una burla, es un homenaje jajajaja“.

“¿Que le pasa? No hay porque burlarse de eso“.

Santa Fe Klan burlándose de una religión,borró el post en cuanto lo empezaron a atacar 😡 pic.twitter.com/CzxKINrcUb — dael (@arikosdael) April 9, 2025

¿Santa Fe Klan se disculpó por sus fotos crucificado?

Si bien el cantante no ha hablado del tema de manera directa, tras borrar su publicación donde aparece crucificado, compartió un mensaje en el que agradecía a Dios por las bendiciones en su vida.

“Gracias, Dios, por darme todo lo que has dado, por lo bueno y lo malo. Me has cambiado mi vida por completo para bien. Gracias a la fe que tengo en ti y por siempre encomendarme a ti me has llenado de bendiciones y siempre estaré agradecido contigo, pero hoy quiero dejar mi vida en tus manos”, comienza.

Sigue: “Guíame por el buen camino, aléjame a la envidia y cuídame de todo el mal, no me dejes caer en la tentación, yo le alejaré de todo lo malo, lo único que quiero pedirte es salud, vida y paz. Te abro la puerta de mi vida y de mi corazón para que me ayudes a sentirme bien y a seguir haciendo mi trabajo sin distraerme en este mundo. En el nombre del padre, del hijo y de mi Santa Fe. Amén”, se lee en el mensaje.

Esta no es la primera vez que Santa Fe Klan enfrenta críticas de este estilo, pues recordemos que en febrero de este mismo año, el lanzamiento de su canción con Danna Paola llegó con controversia porque la joven llevaba una medallita de la Virgen de Guadalupe en su provocadora ropa interior.

Este tipo de momentos controversiales abren la oportunidad a la conversación sobre si es arte o una burla el utilizar íconos religiosos en la cultura pop o transformarlos de algún modo para comunicar algo más.