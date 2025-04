Santa Fe Klan se reconcilia con Maya Nazor y vuelve a ver a su hijo | FOTO

Todo parece indicar que Santa Fe Klan y Maya Nazor ya hicieron las paces y se han reconciliado después del escándalo que surgió entre ellos a inicios de 2025. Y es que la relación rasposa entre ambos había provocado que muchos dudaran de si podrían mantenerse unidos durante la crianza de su hijo en común, por todas las especulaciones que los rodearon en su momento.

Santa Fe Klan se reencuentra con su hijo

A través de su cuenta de Instagram, el cantante mexicano compartió una foto en la que podemos verlo en compañía de su hijo, a quien abraza de manera cariñosa. El menor lleva una gorra roja, pantalones de mezclilla, una playera de león y zapatos cafés.

Por su parte, Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del rapero, vestía completamente de negro. El famoso también compartió un mensaje en el que dejó claro que su relación con Nazor ya está en paz.

“¡Eres mi verdadero amor! Que chido la pasamos jugando, te amo tanto, mi niño, con todas las fuerzas del mundo. Te amo, hijo, nunca te dejaré solito. Me da muchísimo gusto ver lo mucho que te cuida tu mamá”, escribió.

Santa Fe Klan se reencuentra con su hijo ı Foto: IG: @santa_fe_klan_473

¿Qué pasó entre Maya Nazor y Santa Fe Klan?

En una pasado publicación, Santa Fe Klan acusó a Maya Nazor de no dejarle ver a su hijo en común y mostró que de pensión, le entrega 250 mil pesos cada mes, mostrando una transferencia que le realizó a su ex en el pasado.

“Esto es lo que le tengo que dar a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados”, expresó. “Ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste, pero sólo me lo deja ver una hora o dos (...) Yo también quisiera cuidarlo igual como ella lo cuida”, agregó.

Ante esto, Maya expresó que no lo dejaba acercarse a su hijo solo bajo ciertas condiciones, pues mencionó que en más de una ocasión, Ángel llegó a visitar al menor estando intoxicado y con personas que portaban armas, lo cual le pareció muy peligroso a la madre soltera.

Al parecer, la ex pareja ha logrado hacer las paces, pues Santa Fe Klan ha mostrado contento que ya se ha reencontrado con su hijo y hasta celebró la crianza que recibe el menor por parte de Maya Nazor, con lo que dejó claro que ya no hay rencores.