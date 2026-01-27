Santa Fe Klan revela que quiere tener otro hijo con Maya Nazor: ‘Es mi familia’ | VIDEO

Santa Fe Klan reveló que desea tener un segundo hijo con Maya Nazor, después de hablar sobre la pensión que le da a la modelo por su hijo en común, tema que hace varios meses generó polémica cuando se puso en duda la cantidad que el rapero mexicano le daba mes a mes a la mujer.

Santa Fe Klan revela que quiere otro hijo con Maya Nazor

En una entrevista con el youtuber Gusgri, Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, confesó que le gustaría tener “unos 10 o 15″ hijos en total, dejando ver su deseo de una familia numerosa a pesar de no contar actualmente con una pareja estable.

Santa Fe Klan se reconcilia con Maya Nazor y vuelve a ver a su hijo ı Foto: IG: @santa_fe_klan_473 y @nazormaya

El hombre habló con respeto y afecto sobre el vínculo que tiene con la madre de su hijo, Maya Nazor, al asegurar que “siempre la va a querer” y destacar que “es bonita”. Además, comentó que la convivencia entre los dos es cordial, basada en el bienestar de Luca:

“Me la llevo chido con ella. Llegó y se la choco a la Maya así como un compa. Andaba ella, chido. Y le doy las gracias siempre, no, gracias por cuidar al niño”.

Incluso reveló que le ha propuesto cambiar su auto: “Ya le dije: ‘No, dame esa troca y te voy a dar una más chida’. Es… Pues es la mamá de mi niño, es mi familia”.

Quezada Jasso también expresó su deseo de que todos sus hijos sean de la misma madre, aunque ya no exista una relación entre ambos. “Que se hable, que sean todos de ella y aunque ya no tengamos relaciones yo le doy mis… (espermas para inseminación). Para que sean hermanos de Luca al cien”, declaró.

Santa Fe Klan habla de la pensión que le da a Maya Nazor

Además, abordó el tema del apoyo económico que recibe la famosa, al señalar que no quiere escatimar en lo referente a su hijo y su mamá: “Yo le doy una ‘feria’, pero ¿Qué tiene? Yo se la quiero dar. Yo hasta le quiero dar más. Le pudiera dar más”, afirmó.

Santa Fe reaccionó a las críticas sobre la cantidad que entrega para su hijo, al indicar que también es para su mamá: “A la Maya le toca también una feria pa’ que tenga ahí todo para Luca. Y si le sobra, está bien, que lo guarde y que lo ahorre [...] Que se lo gasten en lo que quieran, pues pa’ eso es el dinero”, dijo.

“Yo le doy cien mil varos a mi jefa cada rato… A mi papá también”, contó, con lo que dejó claro que no le molesta dar sumas grandes de dinero a su familia como una manera de procurarlos.