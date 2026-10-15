La actriz Kaley Cuoco, de 40 años, compartió con sus seguidores el nacimiento de su segunda hija junto a su pareja, el también actor Tom Pelphrey, de 44 años.

La estrella de The Big Bang Theory celebró la llegada de la bebé con emotivas fotografías familiares y un mensaje en el que expresó su felicidad por ampliar su familia. La publicación generó miles de reacciones y felicitaciones.

‎Kaley Cuoco trae al mundo a su segunda hija junto a su pareja Tom Pelphrey

La actriz Kaley Cuoco y su prometido, el actor Tom Pelphrey, anunciaron a través de redes sociales que su segunda hija nació sana y salva el 10 de octubre de 2026. De acuerdo con su publicación, la pequeña se llama Philomena Carmine Bobby Pelphrey.

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“No hay palabras para describir este sentimiento una vez más. Qué bendición. ¡Estamos muy agradecidos por el loco viaje salvaje de arriba y abajo que nos trajo a nuestro pequeña Philo!

“Familia oficialmente completa ¡Es hora de traer al bebé de Matilda a casa! @tommypelphrey la vida explotó en el minuto en que nos conocimos, y los regalos siguen llegando. ¡Te amo para siempre!“, escribió con entusiasmo la actriz de The Big Bang Theory, junto a varias fotografías de la bebé y del parto.

‎Kaley Cuoco anuncia el nacimiento de su segunda hija ı Foto: Captura de pantalla

La publicación alcanzó miles de comentarios en pocas horas, entre los mensajes más destacados se encuentran los de sus excompañeros de reparto en The Big Bang Theory:

“Eres impresionante. ¡Bienvenida! Y felicidades a toda la familia!“, escribió Simon Helberg , actor que da vida a Howard Wolowitz.

“¡¡¡Bienvenida al mundo hermosa Filomena!!! Las más grandes felicitaciones y mucho amor para todos ustedes!!“, comentó Melissa Rauch , quien interpreta a Bernadette Rostenkowski.

“¡Felicidades! Amor, amor, amor, amor!!!!!“, escribió Kevin Sussman , quien da vida a Stuart.

“TE QUIERO HERMANA”, comentó el actor Kunal Nayyar, Raj Koothrappali en la serie.

¿Cómo se conocieron ‎Kaley Cuoco y Tom Pelphrey?

Kaley Cuoco reveló en una entrevista con USA Today que conoció a Tom Pelphrey gracias a su representante, Andrea Pett-Joseph, quien organizó todo para que coincidieran. Ambos se encontraron en el estreno de la temporada final de Ozark en abril de 2022, donde Pelphrey había interpretado a Ben Davis, el hermano de Wendy Byrde.

El 3 de mayo de 2022, hicieron oficial su relación al publicar una fotografía juntos y poco después, en marzo de 2023, nació su primera hija, Matilda. Desde entonces se muestran como una pareja estable y unida.

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