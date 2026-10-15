La actriz Kaley Cuoco, de 40 años, compartió con sus seguidores el nacimiento de su segunda hija junto a su pareja, el también actor Tom Pelphrey, de 44 años.
La estrella de The Big Bang Theory celebró la llegada de la bebé con emotivas fotografías familiares y un mensaje en el que expresó su felicidad por ampliar su familia. La publicación generó miles de reacciones y felicitaciones.
Kaley Cuoco trae al mundo a su segunda hija junto a su pareja Tom Pelphrey
La actriz Kaley Cuoco y su prometido, el actor Tom Pelphrey, anunciaron a través de redes sociales que su segunda hija nació sana y salva el 10 de octubre de 2026. De acuerdo con su publicación, la pequeña se llama Philomena Carmine Bobby Pelphrey.
Tobey Maguire oficia la boda de su exesposa Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi
“No hay palabras para describir este sentimiento una vez más. Qué bendición. ¡Estamos muy agradecidos por el loco viaje salvaje de arriba y abajo que nos trajo a nuestro pequeña Philo!
“Familia oficialmente completa ¡Es hora de traer al bebé de Matilda a casa! @tommypelphrey la vida explotó en el minuto en que nos conocimos, y los regalos siguen llegando. ¡Te amo para siempre!“, escribió con entusiasmo la actriz de The Big Bang Theory, junto a varias fotografías de la bebé y del parto.
La publicación alcanzó miles de comentarios en pocas horas, entre los mensajes más destacados se encuentran los de sus excompañeros de reparto en The Big Bang Theory:
- “Eres impresionante. ¡Bienvenida! Y felicidades a toda la familia!“, escribió Simon Helberg, actor que da vida a Howard Wolowitz.
- “¡¡¡Bienvenida al mundo hermosa Filomena!!! Las más grandes felicitaciones y mucho amor para todos ustedes!!“, comentó Melissa Rauch, quien interpreta a Bernadette Rostenkowski.
- “¡Felicidades! Amor, amor, amor, amor!!!!!“, escribió Kevin Sussman, quien da vida a Stuart.
- “TE QUIERO HERMANA”, comentó el actor Kunal Nayyar, Raj Koothrappali en la serie.
¿Cómo se conocieron Kaley Cuoco y Tom Pelphrey?
Kaley Cuoco reveló en una entrevista con USA Today que conoció a Tom Pelphrey gracias a su representante, Andrea Pett-Joseph, quien organizó todo para que coincidieran. Ambos se encontraron en el estreno de la temporada final de Ozark en abril de 2022, donde Pelphrey había interpretado a Ben Davis, el hermano de Wendy Byrde.
El 3 de mayo de 2022, hicieron oficial su relación al publicar una fotografía juntos y poco después, en marzo de 2023, nació su primera hija, Matilda. Desde entonces se muestran como una pareja estable y unida.
Puedes leer:
- Camila Fernández anuncia embarazo en pleno concierto con una emotiva canción | VIDEO
- Melissa Robles de Matisse anuncia que está embarazada con FOTOS junto a Pablo Preciado
- Santa Fe Klan recuerda cuando Fofo Márquez inventó que Maya Nazor estaba embarazada de él | VIDEO
- Esposa de JD Vance casi cae con su bebé en brazos al bajar de helicóptero en Maryland | VIDEO