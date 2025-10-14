Michelle Vieth debuta en el cine con La Loca del Reforma

Michelle Vieth debuta en el cine con la película La Loca del Reforma, de Ana Caché Torres, tras tres décadas de trayectoria. Tomó el riesgo para dar vida a Carlota, una actriz de teatro que se pierde entre la realidad y la fantasía en un relato atravesado por la historia de la emperatriz y su locura.

“Es mi debut en el séptimo arte; la primera vez, después de 30 años, que puedo filmar una película. Interpretar este personaje fue un viaje transformador como actriz y mujer; el público va a sentir una conexión profunda cuando la vea”, expresó a La Razón Michelle Vieth, quien compartió créditos con su hija.

El Tip: La actriz mexicana ha participado en una docena de telenovelas. Su primer protagónico fue Mi pequeña traviesa en el año 1997.

La historia, inspirada en su propia experiencia y en la intención de impulsar el cine regional, se filmó íntegramente en el Teatro de la Reforma de Matamoros: “Se inspiró en conocerme, en mi historia y en llevar un poquito de derrama económica a Tamaulipas”, dijo la actriz mexicana.

En la película La Loca del Reforma, la trama se entremezcla con lo que le ocurrió en la vida real a Carlota cuando fusilaron al emperador Maximiliano. “Su esposa se refugia en ese teatro antes de partir a Europa; por eso mi personaje se llama así”, contó la también conductora.

La cinta aborda temas sensibles como la salud mental y la violencia de género con un enfoque poético y simbólico: “Es un retrato íntimo de la identidad femenina, contado desde la fuerza, la vulnerabilidad y la resiliencia de la mujer”, dijo la actriz.

El proyecto nació durante la pandemia, cuando un amigo en común la conectó con la directora y guionista Ana Cache Torres. “Me habló Ana y estuvimos platicando; a los tres días me dijo: ‘Te voy a mandar un guion’. Lo leí y me despertó sentimientos encontrados… me escribió que lo había hecho para mí”, recordó Michelle Vieth.

Detrás de cámaras, el proyecto también es un manifiesto de sororidad. “Desde la fotógrafa hasta la directora, somos puras mujeres; hicimos una mancuerna padrísima. Es una producción encabezada por Simón Bross, pero todo el equipo técnico y artístico fue femenino”, afirmó. La filmación, realizada en plena pandemia, se cuidó con protocolos estrictos: “Nos cuidaban muchísimo”.

Desde el pasado 5 de octubre, la película ya está disponible en Amazon Prime Video, Apple TV/iTunes y Google Play. Es una producción independiente rodada por completo en el estado de Tamaulipas.

El filme combina realismo mágico con una puesta visual que Michelle Vieth describe como “una poesía cinematográfica que invita a soñar y reflexionar”. Su estreno digital responde a la naturaleza independiente del proyecto: “Está en renta o venta en Amazon, Apple y Google Play, así se decidió estrenarla, y creo que van a estar muy contentos con el resultado”, expresó.

“La Loca del Reforma me encontró”, dijo contenta Michelle Vieth sobre este proyecto cinematográfico. Frase que resume su salto de la televisión al cine, su reencuentro con la pasión por actuar y la certeza de haber abierto una nueva puerta.

Con entusiasmo, Michelle Vieth aseguró que esta primera experiencia en el séptimo arte marca un nuevo comienzo.

“Espero sea la primera de muchas”, dijo emocionada sobre futuros proyectos fílmicos que le gustaría tener.

Mientras esto ocurre, la actriz continúa como conductora en Cuéntamelo Ya, alterna en la obra de terror El Sótano con Ana Claudia Talancón y prepara la comedia Divorciémonos, mi amor, junto a Omar Suárez. Además, encabeza el podcast La Línea Morada, espacio de acompañamiento psicológico para víctimas de violencia.