Las FOTOS de Martha Elena, la hija de Paquita la del Barrio

Martha Elena Martínez Viveros, la hija adoptiva de Paquita la del Barrio, mantuvo un perfil bajo, pues decidió no pertenecer a al mundo del espectáculo y sus apariciones eran escasas.

A través de los años, el público la vio en contadas ocasiones durante entrevistas u homenajes junto a su madre y tras la muerte de la cantante, llegó a brindar un par de entrevistas al público.

Fallece María Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio 🕊️ El equipo de la cantante compartió la noticia en sus redes sociales. QEPD 🤍#DPMAlMomento



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Su cuenta en Instagram era privada, aunque sí contaba con un total de mil 9 seguidores, lo que podría implicar que permitía el acceso a personas que llegaba a conocer de manera directa e incluso a fans de su mamá, ya que solo sigue a 480 personas en dicha plataforma.

Paquita la del Barrio conoció a su hija Martha Elena cuando ella tenía 5 meses de vida. Era la hija de su hermano que estaba enferma y mal atendida, por lo que la famosa pidió llevársela a la Ciudad de México para cuidarla.

“La registramos a nuestro nombre y se quedó con nosotros”, afirmó Paquita en El minuto que cambió mi destino. Esta imagen sería de un tiempo después y mostraría a Martha siendo cargada en brazos por la artista.

Las FOTOS de Martha Elena, la hija de Paquita la del Barrio ı Foto: Especial

A través de los años, hubo un par de apariciones públicas de ambas juntas. Aunque mantenía un perfil muy discreto y vivía en Veracruz, su presencia al lado de la intérprete respondía al cariño y cuidado mutuo que mantuvieron toda la vida.

Según declaraciones del exmánager de la cantante, Francisco “Paquito” Torres, Martha Elena viajaba con frecuencia y se sumaba a las presentaciones de Paquita para ayudar a cuidarla.

En redes sociales siguen existiendo diversas fotos en las que podemos notar la buena convivencia que había entre Paquita y Martha, al haber mantenido una cercania a lo largo de toda su vida.

Las FOTOS de Martha Elena, la hija de Paquita la del Barrio ı Foto: Especial

De acuerdo con lo que ha revelado Paquito, Martha Elena no había presentado ningún problema de salud hasta el momento de su fallecimiento; su fallecimiento ocurrió a raíz de un paro cardiorrespiratorio, pero no reveló más detalles al respecto.

“Ella estaba bien, de un momento a otro ya no estaba, a su edad tan corta (...) No sabía que tenía un problema cardiológico, hace unas semanas se fue a Perú con una de las nietas de Paquita la del Barrio, y en ese viaje estuvieron muy felices”, declaró.

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