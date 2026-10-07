Así fue adoptada la hija de Paquita la del Barrio, Martha Elena

Martha Elena Martínez Viveros, la hija adoptiva de Paquita la del Barrio, murió este 7 de octubre a poco más de un año del fallecimiento de la intérprete de ‘Rata de dos patas’. La noticia fue confirmada por el Ayuntamiento de Alto Lucero Gutiérrez Barrios, municipio de Veracruz.

Bajo este contexto, volció a tomar relevancia la historia de como la cantante mexicana decidió hacerse cargo de Martha cuando ella era apenas una bebé, una historia que sigue sorprendiendo por sus detalles.

DESCANSE EN PAZ MARTHA ELENA MARTÍNEZ 🕊️🖤 Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la Sra. Martha Elena Martínez Viveros, querida hija de nuestra admirada Paquita la del Barrio. pic.twitter.com/1B8gsd2vx1 — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 7, 2026

Así ocurrió la adopcipon de Martha Elena

En el año 2017, Paquita la del Barrio contó que Martha Elena era hija de su hermano y que cuando era apenas una bebé, ella se dio cuenta de que la menor estaba muy mal atendids y tenía una salud delicada.

En el programa El minuto que cambio mi destino con Gustavo Adolfo Infante, ella reveló: “Ella viene siendo mi sobrina. Fui a mi pueblo y encontré a esa niña que estaba muy enfermita”, relató la cantante sobre su primer contacto con ella.

Paquita recordó como la bebé de apenas cinco meses tenía muchos granitos”, estaba “mal atendida” y con “calentura”, por lo que le pidió a su hermana y a su cuñada que le dejaran llevársel para cuidarla; aunque en un inicio se negaron, al final aceptaron que se fuera.

Ante ello, decidió llevársela a la Ciudad de México, donde un doctor le dio tratamiento a la pequeña y después, la cantante la registró junto a su esposo Alfonso Martínez como su hija propia. “La registramos a nuestro nombre y se quedó con nosotros”, afirmó.

Esto también ocurrió en fechas cercanas a que Paquita la del Barrio atravesara la pérdida de sus dos bebés gemelos, quienes nacieron el 26 de diciembre de 1977 y fallecieron tres días después, el 29 de diciembre de ese mismo año.

La cantante atribuyó la muerte de los recién nacidos a la profunda tristeza y amargura que vivió por la partida de su madre; uno de los bebés nació con problemas de bilis y ambos fallecieron tres días después del nacimiento.

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