La hija de Paquita la del Barrio, Martha Elena, murió este 7 de octubre, la familia de la cantante dio a conocer la lamentable noticia a través de las redes sociales.

En un comunicado se informó que Martha Elena ya se encontró con su madre en el más allá. “Hoy, madre e hija vuelven a encontrarse en el cielo. Hay despedidas que duelen profundamente y palabras que nunca serán suficientes para expresar el vacío que deja la partida de un ser querido”, se lee en el mensaje publicado.

“Con profunda tristeza despedimos a Martha Elena Martínez Viveros, hija de nuestra querida Paquita la del Barrio.Hoy queremos pensar que, más allá de esta vida, madre e hija vuelven a estar juntas; que sus almas se han reencontrado en un lugar lleno de paz, amor y eternidad. Porque los lazos que nacen del amor verdadero jamás se rompen, ni siquiera con la muerte”, continuó el mensaje.

¿De qué murió Martha Elena, la hija de Paquita la del Barrio?

Por el momento no se ha dado a conocer oficialmente la causa de muerte de la hija de Paquita la del Barrio, pero se dice que fue a causa de un infarto. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se revele el motivo de su fallecimiento.

¿Quién era Martha Elena, la hija de Paquita la del Barrio?

Martha Elena Martínez Viveros nació en 1979, por lo que tenía 47 años de edad. Se dice que era su hija porque la cantante Paquita la del Barrio la adoptó cuando Martha era apenas una niña y estaba enferma.

Sin embargo, Martha realmente era la sobrina de Paquita. La cantante visitó su pueblo en Veracruz y encontró a la bebé gravemente enferma. Pidió permiso a su hermano y cuñada para llevarla a la Ciudad de México y darle atención médica.

Cuando la niña se recuperó, Paquita pidió a su hermano quedarse con ella, pues la niña le daba mucha vida y la ayudaba a sobrellevar la pena de la muerte de sus gemelos que fallecieron en 1977 y además de que en ese mismo año también falleció la mamá de la cantante.

Martha Elena se volvió la hija que acompañó a Paquita y que le devolvió alegría a su vida a ella y a su entonces esposo. Martha vivió alejada de la vida pública. Se sabe que vivíaen Xalapa, Veracruz, y se dedicaba a su familia.

Fue madre de tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen (o María del Carmen). En los últimos años acompañó ocasionalmente a Paquita en viajes y algunas apariciones, y tras la muerte de la cantante en febrero de 2025 participó en homenajes y habló públicamente sobre el legado de su madre.

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