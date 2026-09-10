En los últimos meses, la figura de Nat Gama ha despertado gran curiosidad en redes sociales pues tiene un estilo llamativo, el cual incluye cosplays de personajes de anime y videojuegos. Además, tiene una presencia activa en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumula cientos de millones de seguidores y ha asistido a diversos eventos como cosplayer invitada.

Muchos seguidores disfrutan de su contenido, pero otros se preguntan sobre su identidad de género, convirtiendo esta duda en tendencia.

¿Quién es Nat Gama?

Nat Gama es una creadora de contenido mexicana nacida el 26 de septiembre de 2000, actualmente tiene 25 años. Se dedica al modelaje, cosplay y transmisiones en Twitch, donde comparte videojuegos y momentos con su comunidad. Además, se encuentra estudiando actuación.

En redes sociales, Nat Gama acumula cientos de miles de seguidores, especialmente en TikTok, donde sus clips de cosplay alcanzan millones de reproducciones.

Su estilo combina moda, maquillaje y personajes icónicos como Harley Quinn y figuras de anime como Spy X Family, Nico Robin de One Piece o Elizabeth de Nanatsu No Taizai.

Nat Gama: ¿Es hombre o mujer la popular cosplayer?

Aunque en sus publicaciones y entrevistas Nat Gama se presenta públicamente como mujer, algunos usuarios han especulado que podría ser una chica trans, basándose en su voz y ciertas facciones físicas. Estos comentarios han alimentado rumores en foros y redes sociales, pero no existe ninguna confirmación oficial que respalde esas afirmaciones.

Lo cierto es que Nat Gama se identifica y se muestra como mujer. Algunos de sus seguidores aseguran que llamarla “femboy” es sólo un chiste que se originó en su fandom y que ahora causa confusión.

Su popularidad sigue creciendo gracias a su estilo único y sus videos virales en los que cautiva a los fans del cosplay con caracterizaciones de calidad.

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