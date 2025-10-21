¿Reabre el bar República del amigo de ‘Andy’ López? Fue clausurado en 2024 por una balacera

El bar República, el mismo que en 2023 fue relacionado con la muerte del empresario Íñigo Arenas Sainz, presuntamente reabrió sus puertas a un año de haber sido clausurado por una balacera.

El 18 de octubre de 2024, una persona resultó lesionada en el antro ubicado en la calle Presidente Masaryk, en la lujosa zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Un año después, este 21 de octubre, el creador de contenido conocido como Vampipe aseguró en su cuenta de X que el negocio, propiedad de Javier Díaz Bravo, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, ya reabrió.

El 20 de octubre de 2024 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una investigación luego de la balacera en el bar República.

Horas antes, el propio Vampipe había informado sobre el incidente, del que “no se habló mucho de eso porque el dueño es Javier Díaz (amigo de Andy López Beltrán) y porque convenció a quien le dispararon que no denunciara para que no lo clausuraran". Desde desde entonces, el negocio permaneció cerrado.

Un año antes, en agosto de 2023, la alcaldía Miguel Hidalgo ordenó la suspensión del Bar República al detectar inconsistencias en los requisitos, documentos faltantes e irregularidades en el funcionamiento del establecimiento, y luego de que se dio a conocer que al exclusivo sitio acudió el empresario Íñigo Arenas Sainz.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el hombre de 41 años de edad salió del lugar para acudir al Black Royce, en Naucalpan, Estado de México, en donde fue hallado su cuerpo.

El empresario murió por broncoaspiración, a consecuencia del alcohol que había consumido y las drogas que le suministraron las siete personas posteriormente detenidas, todas empleados del bar Black Royce.

Medios como la revista Proceso informaron que desde 2019 el bar República tenía denuncias porque, presuntamente, afuera de éste se llevaban a cabo secuestros exprés.

