¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 6 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 6 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “La línea b viene super lenta, la afluencia de gente que mencionas en que afecta y digo en que afecta porque ni gente hay en los andenes”
  • “La afluencia alta en línea B, generada por la lentitud en marcha del tren”
  • “Muevan los trenes de la línea b en ambas direcciones”

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • Agiliza la línea 8, si hay alta afluencia es porque la línea va super lenta, viene haciendo base en cada estación por 4 minutos
  • “Hacen base de más de 10 minutos en la 8 dirección Garibaldi”
  • “L8 se detiene en todas las estaciones, no hay alta afluencia”
  • “¿por qué estamos parados cada estación en la Línea 8? 15 minutos y sólo 4 estaciones”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 9
  • Línea 12
  • Línea 7
  • Línea A

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LMCT

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