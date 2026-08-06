Metro CDMX HOY 6 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 6 de agosto.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea B
La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “La línea b viene super lenta, la afluencia de gente que mencionas en que afecta y digo en que afecta porque ni gente hay en los andenes”
- “La afluencia alta en línea B, generada por la lentitud en marcha del tren”
- “Muevan los trenes de la línea b en ambas direcciones”
Línea 8
La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Agiliza la línea 8, si hay alta afluencia es porque la línea va super lenta, viene haciendo base en cada estación por 4 minutos”
- “Hacen base de más de 10 minutos en la 8 dirección Garibaldi”
- “L8 se detiene en todas las estaciones, no hay alta afluencia”
- “¿por qué estamos parados cada estación en la Línea 8? 15 minutos y sólo 4 estaciones”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 9
- Línea 12
- Línea 7
- Línea A
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LMCT