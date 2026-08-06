Metro CDMX HOY 6 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 6 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.

Las Líneas 3, 7 y B presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos… pic.twitter.com/3SFdngDKxa — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 6, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“La línea b viene super lenta, la afluencia de gente que mencionas en que afecta y digo en que afecta porque ni gente hay en los andenes”

“La afluencia alta en línea B, generada por la lentitud en marcha del tren”

“Muevan los trenes de la línea b en ambas direcciones”

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ Agiliza la línea 8, si hay alta afluencia es porque la línea va super lenta, viene haciendo base en cada estación por 4 minutos ”

“H acen base de más de 10 minutos en la 8 dirección Garibaldi”

“L8 se detiene en todas las estaciones, no hay alta afluencia”

“¿por qué estamos parados cada estación en la Línea 8? 15 minutos y sólo 4 estaciones”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 9

Línea 12

Línea 7

Línea A

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LMCT