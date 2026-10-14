Hijo de Fishman rompe el silencio y se lamenta tras la muerte del réferi El Búho: “me pudo pasar a mí”

Luego de quedar en libertad, Hijo de Fishman habló sobre el lamentable fallecimiento del réferi El Búho tras una función de lucha libre en donde ambos participaron sobre la lona. El gladiador dijo que nunca fue intención lastimar al tercero sobre la superficie y que le pudo pasar a cualquiera.

“Estábamos contentos de hacer lo que nos gusta. Lamentablemente en el momento se suscitó esto, algo que jamás fue con la intención de hacerle daño. Pero bueno, lo hecho hecho está y muestro la cara”, dijo el luchador mexicano en conferencia de prensa.

El Hijo de Fishman se presentó a una función en el Deportivo 11 de Julio en Mineral de la Reforma, Hidalgo, para lucha contra Máscara Sagrada, en donde Gerardo Germán Pineda, apodado como El Búho, fue el réferi. El gladiador sobre el cual se ha hablado durante toda la semana señaló que el riesgo de ser luchador lo conocen todos a la perfección.

El Hijo de Fishman quedó en libertad después de un acuerdo reparatorio con la familia de El Búho. ı Foto: IG @manos.de.calaca

“Tanto el señor, con todo respeto, como un servidor, como todos mis compañeros que son partícipes de este deporte tan maravilloso sabemos y estamos conscientes de que lo que le pasó al señor me pudo hacer pasado a mí y le pudo pasar a cualquiera de nuestros compañeros”, añadió.

El Hijo de Fishman fue descalificado por El Búho. Acto seguido el luchador le aplicó una llave al réferi, quien quedó inmóvil y fue atendido por los servicios de emergencia.

Luego de que se confirmó la ausencia de los signos vitales del réferi, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a El Hijo de Fishman para ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales.

"Lo siento mucho, no fue algo que hice con la intención de hacer lo que paso"



"El Hijo de Fishman" ofrece sus condolencias a la familia del réferi Gerardo Germán Pineda, alias “El Búho”, quien falleció después de que le aplicara un castigo durante una función en Mineral de la… https://t.co/XpDKRyrsRC pic.twitter.com/vJQi9D4Odx — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 14, 2026

“Uno va con la mentalidad de que tanto uno como los compañeros bajemos bien. Sin embargo, no sabemos cómo vamos a bajar”, dijo en la conferencia Hijo de Fishman, quien tras la función fue detenido e imputado por el probable delito de homicidio y culposo tras la muerte de Gerardo Germán Pineda.

Para evitar un juicio prolongado en su contra, Hijo de Fishman, en conjunto con la promotora El Patrón Espectáculos, llegaron a un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima y se les entregaron 585 mil 525 pesos.

Ya en libertad, El Hijo de Fishman comentó que este episodio de su vida y carrera profesional es algo que lo acompañará para siempre. “No me siento bien para nada. Es algo que jamás me va a hacer sentir bien”, dijo. “Quiero expresar mis más sinceras condolencias y mi más sincero pésame para la familia del señor Búho”.

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