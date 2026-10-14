Gilberto Mora y su lujoso coche deportivo que pocas personas pueden comprar; ¿cuál es y cuánto vale?

Gilberto Mora es la gran joya del futbol mexicano y festejó su cumpleaños 18, por lo que se espera que pronto pueda llegar a Europa para jugar en el máximo nivel, pero aunque eso todavía no pasa, el medio de los Xolos de Tijuana no sufre en México, pues fue visto en un coche deportivo de más un millón de pesos.

Con tan solo 18 años de edad, Morita es uno de los futbolistas mexicanos más conocidos en todo el mundo y uno de los grandes talento de la Liga MX, por lo que todo lo que hace siempre destaca en redes, en donde se compartió que el elemento de La Jauría maneja un coche deportivo BMX Series 2 Gran Coupé, que en su versión más cara cuesta un millón 229 mil pesos.

El BMX Series 2 Gran Coupé que se reporta tiene Gilberto Mora es el diseño de cuatro puertas, además que tiene una caja de cambios automática Steptronic de doble embrague de 7 velocidades.

La versión de entrada de este coche es el BMW 218i Gran Coupé con un motor de 3 cilindros en línea, 1.5 litros TwinPower Turbo. Su potencia es de 156 hp y torque de 170 lb-pie. Acelera de 0 a 100 km/h en 8.6 segundos, alcanza una velocidad Máxima de 230 km/h y su precio es de 849 mil 900 pesos.

La segunda versión es el BMW M235i xDrive Gran Coupé, que tiene un motor de 4 cilindros en línea, 2.0 litros TwinPower Turbo. Potencia y Torque de 317 hp y 295 lb-pie, respectivamente. Su transmisión es deportiva de doble embrague de 7 velocidades con paletas al volante.

The Gran Coupe for Millennials



The new Storm Bay metallic BMW 2 Series 218i Gran Coupe with ///M Sport package pic.twitter.com/Yb4YFbm6He — 𝑶𝒕𝒔𝒊𝒍𝒆 𝑲 (@OtsileJK) March 20, 2020

Acelera de 0 a 100 km/h en 4.9 segundos, su velocidad máxima es 250 km/h (limitada electrónicamente), cuenta con frenos M Sport, suspensión M adaptativa rebajada, rines de 19 pulgadas, escape M de cuatro salidas y sistema de audio premium Harman Kardon y su precio ronda el millón 229 mil pesos.

¿Qué pasa con el futuro de Gilberto Mora?

El mexicano Gilberto Mora es la nueva joya del balompié nacional y de la Selección Mexicana, con la que tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo 2026, en la que llamó la atención de varios de los equipos más importantes del mundo. Sin embargo, su llegada a Europa no se daría de inmediato.

“Acepté esta entrevista para responder a la pregunta, porque la estuve viendo en varios sitios. Nosotros sabemos que el periodo de traspasos de la FIFA está cerrado, por lo que no existen traspasos hasta enero, y después hasta junio. Son tantos los rumores que queremos romper el juguete (refiriéndose a Mora), uno que está creciendo y necesita su espacio, su tiempo y no necesita presión” dijo Rafaela Pimenta, representante de Mora, en entrevista con TNT Sports.

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha jugado con los Xolos desde su debut como futbolista profesional con los de Tijuana en agosto de 2024. Su estreno con el Tricolor ocurrió en enero de 2025, durante una minigira por Sudamérica.

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