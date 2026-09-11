Ortiz de Pinedo dice adiós a Una familia de diez

El productor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo se despide del sitcom Una familia de diez, pero no del trabajo. La temporada 13, que inicia este domingo a las 20:00 horas por Las estrellas, marca el cierre de una historia que durante 19 años reunió a varias generaciones frente a las pantallas y que superó los 270 programas, mientras su creador ya piensa en lo siguiente.

“No hay ningún sentimiento de tristeza, hay alegría de decir: qué padre que pude hacer esto, que lo hemos logrado y que no paramos ahí, seguimos inventando cosas”, afirmó en entrevista con La Razón.

La decisión de terminar la serie fue suya y de sus hijos Óscar y Pedro. “Hace dos años decidí dar por concluida la historia, haciendo las dos últimas temporadas. Es un programa que termina porque así lo planeamos, así lo pensamos y así lo decidimos”.

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Para Ortiz de Pinedo, llegar a 13 temporadas representa mucho más que una cifra. “Estamos hablando de que son 270 y tantos programas de televisión, de una sola historia. Es fantástico lo que ha sucedido. Tenemos 19 años haciéndola en televisión después de haberla hecho hace 47 años en teatro”.

La familia López nació precisamente sobre un escenario. “Esta historia surge de una obra de teatro llamada El casado casa quiere. Era el personaje que ahora interpreta Ricardo Margaleff. Me gustó tanto que compré los derechos”, contó.

Años después, su hijo Pedro Ortiz de Pinedo encontró la manera de llevar aquella historia hacia otro territorio. “La volví a hacer hace 20 años en el Teatro Insurgentes y ahí fue donde a mi hijo, se le ocurrió agregarle dos personajes más para que fueran 10”.

La fórmula funcionó y, desde el comienzo, Ortiz de Pinedo apostó por una televisión con espíritu de teatro. “Pusimos público en el estudio y pensamos hacer el programa con público. Esa reacción fue fantástica. El aplauso del público y su sonrisa acompañan a la gente que está en su casa viendo televisión”.

La conexión fue tan grande que el proyecto Una familia de diez también saltó de la pantalla a los escenarios. “Hicimos 500 representaciones en vivo en toda la República”. Y durante casi dos décadas, el elenco vivió su propia historia.

“En estos 19 años que hemos estado juntos han nacido niños, se han casado, se han divorciado, ha habido decesos; ha pasado de todo como una familia verdadera. Entonces se vuelve otra familia”, expresó.

Ortiz de Pinedo conoció prácticamente todas las caras de la comedia. “He hecho de todo. Cuando realizaba Al ritmo de la noche hacíamos picardía a la una, dos de la mañana; hicimos La escuelita, que era un sketch de teatro de revista muy pícaro. Pero he hecho muchas cosas: Doctor Cándido Pérez, Dos mujeres en mi casa, Hasta que la muerte nos separe y Una familia de diez”, celebró.

A pesar de los cambios que ha tenido la comedia, el actor no cree que el humor tenga una sola receta. “En la comedia siempre ha habido de todo y la gente escoge qué es lo que quiere ver. Hay contenido para familia, para niños, para adultos”. Y resumió su visión en una frase: “Al mexicano le gusta reír”.

Tampoco considera que la televisión o el teatro hayan perdido fuerza. “El teatro mexicano es una de las ofertas más importantes del mundo. Muy pocas capitales del planeta tienen la cantidad de teatro que se representa en la Ciudad de México. Hablo de una cartelera muy vasta, de musicales, ópera, drama, comedia, teatro infantil y universitario”, resaltó el también escritor.

Mientras tanto, continúa trabajando como productor junto a Juan Ferrara en la obra No te vayas sin decir adiós. “Somos amigos de toda la vida. Hemos hecho teatro juntos, hemos hecho cine, televisión y seguimos siendo amigos. Él es mi socio en el teatro, y es un honor poder producir junto a él esta maravillosa obra”, compartió.

La historia familiar también continúa fuera de Una familia de diez. Sus hijos trabajan con él y sus nietos empiezan a seguir el mismo camino. “Somos una familia que nos dedicamos a entretener, a divertir y lo hacemos con mucho cariño. Seguiré hasta que Dios lo permita y el cuerpo aguante”, concluyó.