En redes sociales y medios surgió curiosidad sobre la identidad del padre de Santiago Vizl, hijo de la reconocida periodista Fernanda Familiar.

El rumor más difundido aseguraba que el joven era hijo del conductor Javier Alatorre, lo que generó debate en redes sociales, pero la comunicadora lo tomó con humor. Descubre en La Razón quién es el padre de este joven.

¿Quién es el padre de Santiago Vizl, hijo de Fernanda Familiar?

Santiago Vizl es un joven conductor y creador del podcast La Barra de Santiago, espacio en el que comparte reflexiones y entrevistas con actores, actrices, personalidades del mundo del deporte, entre otros. Su presencia en medios digitales lo ha convertido en una figura emergente dentro del entretenimiento mexicano.

Contrario a los rumores sobre Javier Alatorre, el padre de Santiago es Christian Vizl, fotógrafo originario de la Ciudad de México y reconocido internacionalmente por su trabajo en la naturaleza y el mundo submarino, en especial los cenotes.

En su página oficial, Vizl se describe como un artista visual que busca transmitir la belleza y fragilidad de los océanos a través de sus imágenes. Su obra ha sido publicada en revistas y exhibida en galerías de distintos países, consolidándolo como un referente en la fotografía ambiental.

¿Qué dijeron Fernanda Familiar y Santiago Vizl sobre su supuesto vínculo con Javier Alatorre?

En una entrevista con medios, Fernanda Familiar abordó directamente el tema sobre la supuesta paternidad de Javier Alatorre y lo tomó con humor: “¡Lo amamos, hombre! ¿Cómo crees? ¿Sabes qué contestó Javier? ‘Dile a ese chamaco que no me ande negando’”.

Santiago Vizl también aclaró que los rumores no afectan su vida personal: “Creo que me sobró casa, me sobró hogar, me sobró madre, me sobró hermana. Entonces no hay nada que me mueva, ningún cimiento de mi familia”.

Ambos coincidieron en que se trata de un rumor, pues el apellido Vizl corresponde a su verdadero padre, Christian Vizl. “O sea, hay un Christian Vizl con quien, pues, es su papá. Entonces, qué cosa tan rara que lo borren”, dijo Fernanda Familiar.

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