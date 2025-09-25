¿Qué se sabe de Pedro Moreno, excolaborador de Qué Tal Fernanda que desapareció?

Hace poco, Fernanda Familiar, presentadora del programa ¡Qué tal Fernanda!, dio a conocer a través de sus redes sociales y su sitio de noticias en Imagen Televisión la desaparición de su excolaborador Pedro Moreno Hentz, de 68 años, en las Islas Feroe, Dinamarca.

La información provocó una fuerte reacción de preocupación y consternación entre los usuarios en la comunidad digital que recuerdan al comunicador.

Además, Fernanda Familiar afirmó que el 13 de noviembre se hará un homenaje en su casa para recordar a su amigo y colega.

¿Qué se sabe de Pedro Moreno, excolaborador de Qué Tal Fernanda que desapareció?

Pedro Enrique Moreno Hentz, excolaborador del programa ¡Qué tal Fernanda! (QTF), fue reportado como desaparecido desde el 3 de septiembre de 2025 en las Islas Feroe, territorio autónomo de Dinamarca.

Según los informes, la última vez que fue visto se encontraba cerca de una cascada que desemboca en el océano, una zona reconocida por ser de alto riesgo debido a sus condiciones naturales, pues hay varios acantilados.

En un giro desconcertante, su mochila fue hallada posteriormente en otra isla, sin que hasta el momento se tenga explicación alguna de cómo pudo llegar hasta allí.

A raíz de su desaparición, las autoridades locales implementaron un amplio operativo de búsqueda, utilizando helicópteros, embarcaciones y equipos terrestres, pero lamentablemente, los esfuerzos no dieron resultados y los operativos fueron suspendidos luego de 10 días sin hallar a Pedro Moreno.

La noticia de la desaparición de Pedro Moreno Hentz ha causado consternación en México, especialmente tras la confirmación pública de la periodista Fernanda Familiar, quien expresó su solidaridad y envió un mensaje de apoyo a los familiares y seres queridos de su excolaborador.

¿Dónde están las Islas Feroe?

Las Islas Feroes son un pequeño archipiélago ubicado en el Atlántico Norte, entre el Reino Unido, Noruega e Islandia. El país insular pertenece a Dinamarca y suele ser un lugar ideal para los exploradores de la naturaleza como Pedro Moreno.

Pedro Moreno, excolaborador de Que Tal Fernanda ı Foto: Captura de pantalla X @Imagen_Mx

Esta es la entrevista de Fernanda Familiar durante su programa ¡Qué Tal Fernanda! donde participaron amigos y familiares de Pedro Moreno Hentz para recordar la trayectoria del comunicador.

Pedro colaboró al menos 13 años en ¡Qué tal Fernanda! (QTF) y era muy apreciado por la audiencia debido a las cápsulas informativas que contenían reflexiones sobre temas cotidianos como la salud mental, la tecnología, la soledad y los vínculos familiares.