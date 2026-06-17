La actriz turca Ece Irtem falleció a los 35 años, causando gran impacto en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su legado continúa vivo en la novela Por Un Amor, que actualmente se transmite en México.

Su participación en esta producción marcó un momento importante en su carrera y hoy sus fans pueden seguir disfrutando de su talento en pantalla. Descubre dónde puedes ver esta producción que está llena de intriga y mentiras.

¿Dónde ver la novela turca Por Un Amor, que protagonizó Ece Irtem?

La telenovela turca Por Un Amor se emite actualmente en Imagen Televisión, de lunes a viernes a las 9:30 pm en la Ciudad de México y a las 8:30 pm en el norte del país, a través del canal 3.1 de televisión abierta.

Además, la señal de Imagen TV en vivo, desde el sitio oficial del canal o a través de su aplicación disponible para dispositivos de Apple y Android, ofrece a los amantes de las producciones turcas la transmisión simultánea.

Ayer, 16 de junio, se transmitió el capítulo 368 de la novela, y se rindió homenaje a la actriz Ece Irtem, quien falleció el lunes de forma repentina en su casa de Estambul.

Otra opción para ver Por Un Amor, protagonizada por Ece Irtem, es Kanal D Drama, un canal especializado en series turcas dobladas al español, donde también se encuentra disponible.

En plataformas digitales, algunos capítulos pueden verse en YouTube y servicios de streaming que incluyen producciones turcas, aunque la disponibilidad depende de la región.

La historia Por Un Amor cuenta con un elenco destacado encabezado por Ece Irtem, quien dio vida a la protagonista y se convirtió en el rostro más recordado de la serie. Junto a ella participan actores como Sıla Türkoğlu y Barış Kılıç, además de intérpretes que han trabajado en otras producciones de gran éxito en Turquía.

Te puede interesar: