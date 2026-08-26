Este miércoles se dio a conocer la muerte de Yayoi Kusama a los 97 años de edad. La mujer era famosa por cubrir coloridas instalaciones de arte en lunares; su deceso fue confirmado por su estudio.

“Es con profundo pesar que el fallecimiento de Yayoi Kusama en un hospital de Tokio el 14 de agosto de 2026, a los 97 años”, decía el comunicado, publicado este jueves.

Muere Yayoi Kusama, afamada artista japonesa, a los 97 años de edad ı Foto: AP

Según el comunicado, Yayoi Kusama “continuó pintando hasta sus últimos días, sin dejar nunca de lado su pincel, y continuó explorando el amor eterno y el alma inmortal”, decía.

La artista japonesa dedicó su vida a ser una pionera en el arte vanguardista; su práctica abarcó desde las artes visuales y el performance, hasta la ficción y la poesía.

Yayoi Kusama nació el 22 de marzo de 1929 en Japón en una familia de clase alta de comerciantes de semillas. Comenzó con el arte a temprana edad, por lo que estudió Nihonga, pinturas de estilo japonés, en Kyoto en 1950.

Sin embargo, su interés se alejó del estilo japonés y se dirigió a la vanguardia americana y europea. Su arte se centraba principalmente en la psicodelia por la repetición y los patrones.

🚨 #ÚLTIMAHORA | El mundo del arte está de luto. Yayoi Kusama, reconocida mundialmente por sus icónicos lunares y sus instalaciones inmersivas, murió a los 97 años.



🎨🕊️La artista japonesa falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, según confirmó su estudio. Su obra la… pic.twitter.com/ExP91Bl9YO — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2026

En ese sentido, la famosa fue precursora de los movimientos del arte pop, el minimalismo y el arte feminista e influenció a sus contemporáneos, Andy Warhol y Claes Oldenburg.

Kusama llamó la atención del público cuando organizó una serie de eventos happenings en los cuales pintaba a participantes desnudos con lunares de colores brillantes.

La artista fue reconocida en vida como una de las artistas más importantes de Japón y fue una voz importante del vanguardismo con varios premios y siempre destacando por su estilo de arte muy personal.

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