Yayoi Kusama murió este 26 de agosto del 2026. La mujer nacida en la ciudad de Matsumoto, cerca de Nagano, fue la artista japonesa más cotizada del mundo, contemporánea de astros del arte como Andy Warhol y Claes Oldenburg.

El estilo artístico de Yayoi Kusama

Conocida como la princesa de los lunares, la artista se desarrolló en varias disciplinas, por lo que estuvo detrás de pinturas, esculturas, performance y también instalaciones gigantes donde plasmó sus temáticas favoritas de manera reiterada.

🚨 #ÚLTIMAHORA | El mundo del arte está de luto. Yayoi Kusama, reconocida mundialmente por sus icónicos lunares y sus instalaciones inmersivas, murió a los 97 años.



🎨🕊️La artista japonesa falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, según confirmó su estudio. Su obra la… pic.twitter.com/ExP91Bl9YO — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2026

En la mayor parte de las obras de Yayoi Kusama se repite el motivo de los lunares. “Nuestra tierra es solo un lunar entre un millón de estrellas en el cosmos. Los lunares son un camino al infinito. Cuando borramos la naturaleza y nuestros cuerpos con lunares, nos convertimos en parte de la unidad de nuestro entorno”, contaba ella misma sobre su fijación por aquellas manchas.

También dejó ver su fijación por las flores, que aparece tanto en estatuas como en pinturas como consecuencia de una alucinación de sus primeros años, cuando imaginó que las cabezas de flores habían comenzado a hablarle. Asimismo, las calabazas son un leit motif de la artista, por su amor incondicional al vegetal.

Las obras más famosas de Yayoi Kusama

Infinity Mirror Rooms

En total, la artista creó más de 20 o 24 salas de este tipo desde 1965, siendo uno de sus trabajos más destacados. Se tratan de salas revestidas de espejos con esferas luminosas que se repiten hasta el infinito simulando la profundidad del universo.

Ha diseñado más de dos docenas de experiencias inmersivas únicas que juegan con luces LED, agua, esferas o linternas. Con la obra Kusama hablaba del deseo de felicidad de las personas, más allá del espacio. Se trata de una experiencia sensorial que pretende conectarnos con nosotros mismos.

Happy birthday to artist Yayoi #Kusama! Enjoy "Infinity Mirrored Room—Filled with the Brilliance of Life" (2011). pic.twitter.com/KvlPbOTDvM — Guggenheim New York (@Guggenheim) March 22, 2016

Serie Pumpkin

Las calabazas son un motivo recurrente e icónico en su catálogo, el cual representa para la artista una forma reconfortante y llena de personalidad. Destacan sus esculturas monumentales cubiertas con patrones compulsivos de lunares, siendo la más famosa la icónica Calabaza Amarilla y Negra ubicada al borde del muelle en la isla de Naoshima, Japón, convertida en un hito del arte público internacional.

The most famous of all of the sculptures on Naoshima, Japan, is “Pumpkin”, 1994, by Yayoi Kusama – it is to the island what the Golden Gate Bridge is to San Francisco: the locale’s icon

Right, a field of Kusama pumpkins...fun! pic.twitter.com/vZI8PbhVAS — Eduardo Pagés Santacana (@FINALED) April 5, 2018

Narcissus Garden

Presentada por primera vez de manera no oficial en la Bienal de Venecia de 1966, esta obra performativa consistió en la colocación de 1,500 esferas de acero espejado sobre el césped. La artista vendía cada esfera a los transeúntes por dos dólares bajo el lema “Tu narcisismo a la venta”, concibiendo una dura crítica a la comercialización del arte a la par que involucraba el reflejo distorsionado del público en el paisaje.

"narcissus garden" (1966) by yayoi kusama

In Narcissus Garden, some 1,500 reflective spheres are arranged to form an infinite field of images. Each is distorted and smaller than meets the eye, creating a sense of discomfort for the viewer. pic.twitter.com/Hwdhm5BPZD — jana (@o00o000oo0) April 14, 2021

The Obliteration Room

Concebida como una obra conceptual e interactiva, la instalación inicia como un entorno doméstico cotidiano pintado completamente de blanco impecable. A lo largo de la exposición, se invita a los visitantes a pegar calcomanías de lunares multicolores en cualquier superficie del espacio, provocando la paulatina “desaparición” o “aniquilación” del espacio blanco original bajo miles de puntos de color.

The Obliteration Room

Yayoi Kusama b.1929 Japanese Artist pic.twitter.com/N2Dcjr9pes — Claudia Mangiamele (@ClaudMang) May 1, 2020

Serie Accumulation

Esta serie surgió a principios de los años 60, esta serie engloba esculturas blandas donde Kusama recubre objetos cotidianos como sillas, sillones, ropa o calzado con cientos de protuberancias fálicas hechas de tela cosida a mano y rellena. Con ello explora temas de repetición obsesiva, fobias personales y la transformación de objetos domésticos en piezas surrealistas.

Su obra para Louis Vuitton

Una de las instalaciones más famosas en la nipona en los últimos años destacó por sus dimensiones a gran escala. En enero de 2023 apareció la figura de la artista n la parte superior del edificio art déco que la firma Louis Vuitton tiene en los Campos Elíseos, París.

La fachada del edificio de subrió en los lunares de colores de la artista, mientras un clon gigante de ella los pintaba. Esto llamó la atención a la colección de bolsos, ropa y accesorios que la marca de lujo.

Yayoi Kusama x Louis Vuitton ♥️ pic.twitter.com/1c71toCXtn — theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) August 27, 2026

¿Dónde se pueden ver las obras de Yayoi Kusama?

Uno de los lugares clave para ver la obra de Yayoi Kusama es su museo en Tokio, Japón, el cual Fundado por la propia artista, ofrece exposiciones temporales y muestras de su colección con acceso mediante reserva previa obligatoria en línea.

También en el Museo de Arte de la Ciudad de Matsumoto en Nagano, Japón, hay una importante colección permanente de sus esculturas y pinturas.

Además, en Kagawa se encuentra su icónica escultura pública de la gran calabaza amarilla junto al mar y en el Museo de Arte de Fukuoka, hay una amplia colección de sus pinturas, incluyendo piezas de la serie Infinity Net.

Además, hay obras que forman parte de las colecciones permanentes de algunos centros de artes como l MoMA de Nueva York o el Inhotim de Brasil, así como en otras partes del mundo.

La instalación 'Habitación de espejos infinita', de la artista nipona Yayoi Kusama, en el Museo Ludwig de Colonia, Alemania (Martin Meissner, 2026) pic.twitter.com/aCrQVl3R48 — El Jardín de Charles (@CRCiencia) April 14, 2026

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