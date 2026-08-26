Yayoi Kusama murió este 26 de agosto del 2026. La mujer nacida en la ciudad de Matsumoto, cerca de Nagano, fue la artista japonesa más cotizada del mundo, contemporánea de astros del arte como Andy Warhol y Claes Oldenburg.
El estilo artístico de Yayoi Kusama
Conocida como la princesa de los lunares, la artista se desarrolló en varias disciplinas, por lo que estuvo detrás de pinturas, esculturas, performance y también instalaciones gigantes donde plasmó sus temáticas favoritas de manera reiterada.
En la mayor parte de las obras de Yayoi Kusama se repite el motivo de los lunares. “Nuestra tierra es solo un lunar entre un millón de estrellas en el cosmos. Los lunares son un camino al infinito. Cuando borramos la naturaleza y nuestros cuerpos con lunares, nos convertimos en parte de la unidad de nuestro entorno”, contaba ella misma sobre su fijación por aquellas manchas.
También dejó ver su fijación por las flores, que aparece tanto en estatuas como en pinturas como consecuencia de una alucinación de sus primeros años, cuando imaginó que las cabezas de flores habían comenzado a hablarle. Asimismo, las calabazas son un leit motif de la artista, por su amor incondicional al vegetal.
Las obras más famosas de Yayoi Kusama
Infinity Mirror Rooms
En total, la artista creó más de 20 o 24 salas de este tipo desde 1965, siendo uno de sus trabajos más destacados. Se tratan de salas revestidas de espejos con esferas luminosas que se repiten hasta el infinito simulando la profundidad del universo.
Ha diseñado más de dos docenas de experiencias inmersivas únicas que juegan con luces LED, agua, esferas o linternas. Con la obra Kusama hablaba del deseo de felicidad de las personas, más allá del espacio. Se trata de una experiencia sensorial que pretende conectarnos con nosotros mismos.
Serie Pumpkin
Las calabazas son un motivo recurrente e icónico en su catálogo, el cual representa para la artista una forma reconfortante y llena de personalidad. Destacan sus esculturas monumentales cubiertas con patrones compulsivos de lunares, siendo la más famosa la icónica Calabaza Amarilla y Negra ubicada al borde del muelle en la isla de Naoshima, Japón, convertida en un hito del arte público internacional.
Narcissus Garden
Presentada por primera vez de manera no oficial en la Bienal de Venecia de 1966, esta obra performativa consistió en la colocación de 1,500 esferas de acero espejado sobre el césped. La artista vendía cada esfera a los transeúntes por dos dólares bajo el lema “Tu narcisismo a la venta”, concibiendo una dura crítica a la comercialización del arte a la par que involucraba el reflejo distorsionado del público en el paisaje.
The Obliteration Room
Concebida como una obra conceptual e interactiva, la instalación inicia como un entorno doméstico cotidiano pintado completamente de blanco impecable. A lo largo de la exposición, se invita a los visitantes a pegar calcomanías de lunares multicolores en cualquier superficie del espacio, provocando la paulatina “desaparición” o “aniquilación” del espacio blanco original bajo miles de puntos de color.
Serie Accumulation
Esta serie surgió a principios de los años 60, esta serie engloba esculturas blandas donde Kusama recubre objetos cotidianos como sillas, sillones, ropa o calzado con cientos de protuberancias fálicas hechas de tela cosida a mano y rellena. Con ello explora temas de repetición obsesiva, fobias personales y la transformación de objetos domésticos en piezas surrealistas.
Su obra para Louis Vuitton
Una de las instalaciones más famosas en la nipona en los últimos años destacó por sus dimensiones a gran escala. En enero de 2023 apareció la figura de la artista n la parte superior del edificio art déco que la firma Louis Vuitton tiene en los Campos Elíseos, París.
La fachada del edificio de subrió en los lunares de colores de la artista, mientras un clon gigante de ella los pintaba. Esto llamó la atención a la colección de bolsos, ropa y accesorios que la marca de lujo.
¿Dónde se pueden ver las obras de Yayoi Kusama?
Uno de los lugares clave para ver la obra de Yayoi Kusama es su museo en Tokio, Japón, el cual Fundado por la propia artista, ofrece exposiciones temporales y muestras de su colección con acceso mediante reserva previa obligatoria en línea.
También en el Museo de Arte de la Ciudad de Matsumoto en Nagano, Japón, hay una importante colección permanente de sus esculturas y pinturas.
Además, en Kagawa se encuentra su icónica escultura pública de la gran calabaza amarilla junto al mar y en el Museo de Arte de Fukuoka, hay una amplia colección de sus pinturas, incluyendo piezas de la serie Infinity Net.
Además, hay obras que forman parte de las colecciones permanentes de algunos centros de artes como l MoMA de Nueva York o el Inhotim de Brasil, así como en otras partes del mundo.
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