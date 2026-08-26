Activistas interrumpen la conferencia de Angela Davis y Gina Dent en la UNAM | VIDEOS

Activistas interrumpen la conferencia de Angela Davis y Gina Dent en la UNAM

Con información de Adriana Góchez y David Patricio

Este miércoles 26 de agosto, al arranque de la conferencia magistral “Abolición, feminismo, ¡ahora!” entre Ángela Davis y Gina Dent en la Sala Miguel Covarrubiasen el Centro Cultural Universitario (CCU) de la UNAM, activistas irrumpieron en el recinto y detuvieron el diálogo.

Así interrumpen la charla magistral de Ángela Davis y Gina Dent

Con la legendaria filósofa y política estadounisense ya en el escenario, subieron terceras personas al mismo y mostraron diversos carteles con consignas donde acusaban a la universidad de ser “criminal y paramilitar”.

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📢 Activistas interrumpieron el inicio de la charla magistral de Ángela Davis y Gina Dent con consignas durante el encuentro.



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Asimismo, se escuchaban consignas como “porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos” y “fuera porros de la UNAM”. Asimismo, se exigió una mesa de trabajo con el apoderado legal de la UNAM, tras acusar a la institución de haber torturado el 5 de abril de 2020 a Arturo Lugo Macías, conocido como “Shevek”.

Los hechos habrían ocurrido después de que Shevek supuestamente apoyara una toma estudiantil feminista en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, donde un un grupo de choque irrumpió con violencia en las instalaciones.

Años después, la UNAM lo acusó de daño a la propiedad con agravante de pandillerismo por dichos sucesos. Colectivos y familiares denunciaron que él también fue víctima y que el proceso busca criminalizar el activismo.

Varias personas subieron al escenario y le mostraron los carteles a Angela Davis. “La UNAM es una mier** criminal, nosotros queremos a Shevek en libertad”, decía en otra de sus consignas.

"Con diálogo todo se puede", afirman durante el inicio del conversatorio entre Ángela Davis y Gina Dent.



📣 Diversas consignas se escuchan dentro del lugar del evento.



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Por otro lado, la doctora Rosa Beltrán destacó que si bien de momento no habría una respuesta, sí se podía obtener una posteriormente. “Este momento es único, si ustedes revientan este momento se van a perder la gran oportunidad de escuchar a Angela Davis. Tendrían que saber quién es. Habrá respuesta compañera, no en este minuto”, comentó.

Mientras se intentaba mediar el asunto, asistentes a la conferencia pidieron el fin de la protesta para poder dar inicio a la conferencia magistral de la marxista.

El manifestante accedió a abandonar el escenario después de las protestas de los presentes, quienes señalaban que aquel “no es su espacio”. Tras este episodio, se pudo llevar a cabo el diálogo “Abolición, feminismo, ¡ahora!”.

👉 En el diálogo “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, la escritora y activista Angela Davis destacó la importancia de los libros como una herramienta de libertad. Señaló que en prisión, algunas personas descubren por primera vez el poder de la lectura y encuentran la libertad. pic.twitter.com/QWcQUkDDhS — IMER Noticias (@IMER_Noticias) August 27, 2026

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