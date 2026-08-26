Prevé rector admitir a 60% de aspirantes a la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) proyecta que seis de cada 10 aspirantes que presentaron el examen de control, aplicado tras el controvertido proceso de admisión a licenciatura, ingresen a sus programas de estudio. Así lo dijo el rector Leonardo Lomelí, quien llamó a la mayoría seleccionada a sentir orgullo por el resultado.

“Deben estar orgullosos de que pasaron por dos exámenes: uno en línea y otro de control. Sin duda, merecen estar en las aulas en las que deben estar”, dijo a representantes de la prensa en el marco de una reunión de rectores en la Feria Internacional del Libro Universitario (Filuni).

Por otro lado, Lomelí Vanegas reconoció que por el momento las autoridades universitarias no pueden emprender acciones para sancionar las irregularidades detectadas en el examen del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, cuyos aspirantes seleccionados ya toman clases.

“Ya no se podría hacer nada, pero estos estudiantes tendrían que hacer un doble esfuerzo porque, si en un momento dado tuvieron algún tipo de ayuda para ingresar, pues ahora van a tener que hacer frente a la exigencia académica que corresponde a los estudiantes”, dijo el rector.

En la próxima quincena —o a inicios de la semana del 7 al 11 de septiembre—, dijo Leonardo Lomelí, la Comisión Técnica integrada para resolver las irregularidades halladas en la prueba original para el acceso a licenciatura deberán entregar sus recomendaciones para determinar si el examen de ingreso retoma por completo su aplicación en modalidad presencial.

En estos momentos, precisó, el organismo se encuentra en proceso de redactar el informe de hechos y conclusiones.

Entre los pasados 12 y 19 de agosto, la UNAM aplicó en sedes al interior de la República y en la capital del país un examen de control presencial a miles de aspirantes que previamente participaron en una prueba en línea, de la que surgieron varias observaciones relacionadas con trampas.

Tras un análisis de la Comisión Técnica, la casa de estudios determinó llamar a seleccionados y a no seleccionados —quienes alcanzaron un puntaje típicamente mayor al que suele registrarse en ese filtro—, para presentar dicho examen con el fin de garantizar la transparencia del proceso.