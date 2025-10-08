‘Andy’ López Beltrán pagó medio millón de pesos por obra de Yayoi Kusama en 2024

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, habría comprado e importado desde Japón una obra de la artista Yayoi Kusama valuada en 559 mil 416 pesos mexicanos, según la base de datos de comercio global TradeAtlas.

La Razón constató a través de TradeAtlas que el 15 de marzo de 2024 importó a México una “Pintura hecha a mano enmarcada” de la galería Manabia Fine Arts, empresa con sede en Hong Kong que en su sitio web se presenta como especializada en arte contemporáneo, con especial enfoque en artistas japoneses como Yayoi Kusama, Masaaki Yamada y miembros del grupo Gutai, movimiento vanguardista fundado en Japón en la década de 1950.

Nombre de "Andy" aparece en la base de datos Trade Atlas. ı Foto: Trade Atlas / La Razón

Datos de la base consultada señalan que, al momento de la importación, la pieza tenía un valor de 30 mil 528 dólares. Aunque se desconoce la obra específica adquirida, se trata de una “serigrafía abstracta, realizada en los años 90, con colores vibrantes y la característica red de puntos celulares que distinguen a la obra de Yayoi Kusama“, de acuerdo con información de Latinus.

Yayoi Kusama ı Foto: Especial

TradeAtlas también detalla que el domicilio en el que se recibió la obra de arte está ubicado en el número 57 de la calle Odontología, en Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

En dicho edificio se encuentra el departamento que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, padre de Andrés Manuel López Beltrán, adquirió en 2002, cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Aunque el propio tabasqueño afirmó que había heredado ese inmueble a uno de sus hijos, en 2018, cuando era candidato presidencial, La Razón constató en el Registro Público de la Propiedad (RPP), que aún era dueño de los departamentos 301 y 302, que no había reportado en sus declaraciones patrimoniales.

El edificio con número 57 ubicado en la calle Odontología, en Copilco Universidad. ı Foto: larazondemexico

