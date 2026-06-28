Critican al esposo de Lupita Villalobos por ‘escena de celos’ en partido del Mundial | VIDEO

Critican al esposo de Lupita Villalobos por ‘escena de celos’ en partido del Mundial

Las redes sociales se encendieron por un reciente video de Lupita Villalobos en el que aparece con su esposo Juan en medio de un partido del Mundial 2026 en el Estadio de la Ciudad de México, pues muchos aseguran que protagonizaron una peculiar escena de celos.

La pareja se casó a finales de agosto de 2025 y aunque mantienen su relación relativamente privada, en redes sociales se han convertido en más de una ocasión en el centro de especulaciones por parte de personas que revisan con lupa cada interacción que muestran en línea.

Un ejemplo fue lo ocurrido hace unos meses, cuando se especuló que Juan habría engañado a Lupita Villalobos y aunque ella lo negó de manera rotunda, también admitió que atravesaban una pequeña crisis matrimonial que mantuvo los ojos puestos en cada detalle de su relación.

Ahora, la integrante de Las Alucines publicó un video en el que la podemos ver celebrando en partidos del Mundial 2026, con diferentes personas como compañía de la creadora de contenido, incluyendo a su padre, a su esposo y también a otros famosos de las redes sociales.

Enseguida, la atención del público se enfocó en un momento donde aparece Juan, el esposo de la artista, y muchos notaron que no se veía tan sonriente como el resto de las personas que se encontraban en la toma.

De este modo, su expresión facial fue motivo de críticas entre los asistentes del encuadre, lo que generó fuertes críticas para la pareja e incluso suposiciones de unos presuntos celos de parte del español por la cercanía de su esposa con Aldo de Nigris.

Y es que aunque solo se les ve celebrando juntos en un par de ocasiones, esta fue la justificación que encontraron los Internautas por la expresión de Juan, ya que comenzaron a decir que se trataba de un momento de celos del hombre.

Cabe mencionar que en el pasado, Lupita Villalobos ha hablado abiertamente sobre la dinámica en su matrimonio, donde explica que ella tiende a ser la más celosa en la relación, mientras que él parece tener una actitud más relajada.

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