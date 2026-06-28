En Corea del Sur censuran rostro del entrenador tras la temprana eliminación del Mundial 2026 (VIDEO)

El rostro de Hong Myung-bo, ahora exentrenador de Corea del Sur, fue difuminado por una televisora local tras la eliminación del Mundial 2026.

En Corea del Sur caló hondo la temprana e inesperada eliminación de su selección en el Mundial 2026, al grado de que la cadena local KBS transmitió imágenes con el rostro del director técnico Hong-Myung bo completamente difuminado, en una clara señal de molestia por los resultados obtenidos en el torneo tripartita.

En redes sociales se viralizó un video en el que aparece censurada la cara del entrenador de los Tigres de Oriente mientras habla en una conferencia de prensa, en una nota para un programa de televisión de la mencionada cadena.

Suite à la défaite choc de la #Corée du Sud 🇰🇷contre l’Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026, la chaîne KBS furieuse du fiasco, le média a été jusqu'à flouter comme un criminel le visage du sélectionneur Hong Myung-bo. pic.twitter.com/dwBYBq8l7G — AsieNews (@AsiaNews_FR) June 28, 2026

De acuerdo con medios internacionales no es la primera vez que KBS difumina el rostro de alguien, pues lo ha hecho con personas públicas involucradas en controversias, con personajes cuya reputación está en tela de juicio o con criminales.

Entrenador de Corea del Sur renuncia tras fracaso en Mundial 2026

Hong-Myung Bo tomó la decisión de renunciar a la dirección técnica de Corea del Sur después de no poder guiar a los Guerreros Taegeuk a la segunda fase de la Copa del Mundo 2026.

Corea del Sur disputó todos sus juegos de la fase de grupos del Mundial 2026 en México, pues en Guadalajara enfrentó a Chequia y al Tricolor, mientras que en Monterrey afrontó su duelo contra Sudáfrica, mismo que le costó su temprana eliminación en la fase de grupos de la justa tripartita.

Hong Myung-Bo reconoció su responsabilidad en la pronta eliminación del cuadro asiático del certamen tripartita al admitir que no logró ejecutar el plan que tenía en cada encuentro, lo que derivó en que a los Tigres de Oriente ni siquiera les haya alcanzado para acceder a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros lugares.

Corea del Sur queda a deber en el Mundial 2026

Corea del Sur debutó en el Mundial 2026 con una victoria de 2-1 sobre Chequia en Guadalajara, lo que hacía suponer que clasificaría a los dieciseisavos de final del magno evento.

Posteriormente vino la derrota ante la Selección Mexicana, también en tierras tapatías, pero los asiáticos solamente necesitaban un punto ante Sudáfrica para clasificar a la fase de eliminación directa.

Los Bafana Bafana dieron la campanada al derrotar a los Guerreros Taegeuk, a los que las combinaciones de resultados en los otros grupos no les favorecieron para ser uno de los mejores terceros en la primera ronda del Mundial 2026.

EVG