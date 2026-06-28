¡Escándalo! Presidente de Corea del Sur anuncia drásticas medidas tras rotundo fracaso en el Mundial 2026

El presidente de Corea del Sur solicitó una detallada investigación tras la temprana eliminación de los asiáticos del Mundial 2026.

La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 generó una gran molestia en Lee Jae Myung, el presidente de aquel país, quien pidió una investigación exhaustivas de las circunstancias que derivaron en este fracaso, misión que encomendó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

“Dado que se invierten importantes fondos de los contribuyentes nacionales y recursos estatales incluso para participar en el Mundial, solicito que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigue a fondo las circunstancias precisas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir la repetición y mejorar”, es parte del comunicado que publicó en X el mandatario de la nación asiática.

🚨 ¡ESCÁNDALO EN COREA DEL SUR! 🇰🇷



Señores y señoras, la eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial ya tuvo consecuencias… ¡y llegaron hasta la presidencia del país!



El presidente Lee Jae Myung se declaró “completamente desconcertado” por el fracaso de la… pic.twitter.com/PKe8ZRUyo7 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 28, 2026

Presidente de Corea del Sur, desconcertado por papel en el Mundial

Lee Jae Myung reconoció que no esperaba una temprana eliminación de Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026, la cual atribuyó al nombramiento de Hong Myung-bo como director técnico, pues lo calificó de “incompetente como líder”.

“No solo estoy sorprendido por este resultado inesperado, estoy completamente desconcertado. Una vez más, se ha demostrado que las decisiones de personal lo son todo. Cuando se prioriza ‘nosotros contra ellos’ por encima de la competencia y se elige a una persona incompetente como líder, el resultado es tan claro como el día”, aseveró al respecto.

El presidente de Corea del Sur dejó en claro que promoverá ajustes en la administración del deporte en el país para evitar que los Guerreros Taegeuk vuelvan a tener un desempeño como el ocurrido en el Mundial 2026.

"Promoveremos rápidamente reformas en la administración deportiva para asegurar que algo así no vuelva a ocurrir nunca más“, sentenció Lee Jae Myung.

Corea del Sur, de menos a más en el Mundial 2026

Corea del Sur debutó en el Mundial 2026 con una victoria de 2-1 sobre Chequia en Guadalajara, resultado que hizo pensar que los Tigres de Oriente tenían medio boleto a los dieciseisavos de final.

Los orientales cayeron ante México en su segundo cotejo, también celebrado en la casa de las Chivas, y en su tercer duelo del Grupo A sucumbieron de manera sorpresiva a manos de Sudáfrica por marcador de 1-0 en Monterrey.

Con tres puntos y diferencia de -1, a Corea del Sur no le alcanzó para clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros lugares.

EVG