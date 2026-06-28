¿Cuándo juega Canadá los octavos de final del Mundial 2026 y quién será su rival?

La selección canadiense derrotó a Sudáfrica con un gol agónico de Stephen Eustaquio y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final.

Canadá sigue escribiendo una historia inolvidable en la Copa del Mundo 2026. La selección de la hoja de maple derrotó 1-0 a Sudáfrica gracias a un gol agónico de Stephen Eustaquio al minuto 91 y se convirtió en el primer equipo clasificado a los octavos de final del torneo.

El triunfo permitió a los dirigidos por Jesse Marsch mantenerse con vida en el Mundial y confirmar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo. Ahora, el siguiente reto será todavía mayor, ya que en octavos de final enfrentarán al ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos.

Los neerlandeses y los marroquíes se medirán este lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey para definir al rival de Canadá en la siguiente ronda. El encuentro comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse exclusivamente a través de ViX Premium.

Canadá vive el mejor Mundial de su historia

La clasificación representa un momento histórico para el futbol canadiense. Antes de esta edición, Canadá nunca había logrado superar la fase de grupos ni disputar una ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Además, el conjunto norteamericano rompió varios registros durante el torneo:

Consiguió su primer punto en la historia de los Mundiales .

Logró su primera victoria mundialista .

Superó por primera vez la fase de grupos .

Se clasificó por primera vez a los octavos de final.

El gol de Stephen Eustaquio ante Sudáfrica terminó por confirmar la evolución de una generación que ha consolidado a Canadá como una de las selecciones con mayor crecimiento en el futbol internacional.

Así fue el gol de Canadá, gol de Stephen Eustaquio que le da la clasificación a 8vos de final. Con este tanto, Canadá vence 1-0 a Sudáfrica. #Canada 🇨🇦pic.twitter.com/FmdzCmL2BF — Liga MX vs MLS (@LigamxvsMls) June 28, 2026

Países Bajos y Marruecos definirán al próximo rival

El adversario de Canadá saldrá del choque entre dos selecciones que también completaron una destacada fase de grupos.

Países Bajos terminó como líder del Grupo F con siete puntos tras empatar con Japón y derrotar a Suecia y Túnez, mientras que Marruecos también sumó siete unidades, aunque finalizó segundo del Grupo C por diferencia de goles después de igualar con Brasil y vencer a Escocia y Haití.

El vencedor obtendrá el boleto a los octavos de final, donde ya lo espera una selección canadiense que sueña con seguir ampliando el capítulo más exitoso de su historia en los Mundiales.

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