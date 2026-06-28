Aficionados de Países Bajos reaccionan a broma con espuma y desatan pelea con mexicanos en Monterrey (VIDEO)

El altercado ocurrió en el Barrio Antiguo de Monterrey, una de las zonas con mayor concentración de aficionados durante el Mundial.

La fiesta del Mundial 2026 vivió uno de sus primeros episodios de tensión en la fase de eliminación directa. Un grupo de aficionados mexicanos y seguidores de Países Bajos protagonizaron una pelea en el Barrio Antiguo de Monterrey después de que una aparente broma con espuma terminara en agresiones físicas.

El incidente ocurrió mientras decenas de aficionados neerlandeses recorrían las calles de la capital regiomontana, donde este lunes se disputará el partido entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final.

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que varios mexicanos comenzaron a lanzar espuma a un grupo de visitantes, situación que provocó la molestia inmediata de uno de ellos.

Una bronca se registró entre hinchas de Países Bajos 🇳🇱 y mexicanos en el Barrio Antiguo de Monterrey, a menos de dos horas de que el gobernador de Nuevo León anunció que habrá alcohol gratis domingo y lunes en la Expalanda de los Héroes, en Fundidora y en el Parque del Agua… pic.twitter.com/v87XeHamwL — Héctor Hugo Jiménez (@hhjimenez) June 28, 2026

De acuerdo con las imágenes, uno de los aficionados de la ‘Oranje’ persiguió al presunto responsable y lo derribó tras alcanzarlo por la espalda. Instantes después, otras personas intervinieron en la discusión y comenzaron los empujones y golpes, mientras familiares del seguidor neerlandés intentaban detener la confrontación.

La situación se volvió más tensa cuando un hombre, aparentemente el padre de los jóvenes neerlandeses, encaró a los involucrados para alejarlos mientras lanzaba gritos de reclamo. Minutos más tarde arribaron elementos de seguridad, quienes lograron controlar el altercado antes de que escalara.

Una broma que terminó en polémica

Aunque en distintas ciudades mundialistas es común que los aficionados celebren con espuma, agua o cánticos, en esta ocasión la situación fue interpretada por los visitantes como una agresión. En el video se observa que los seguidores neerlandeses no respondieron de manera festiva y uno de ellos decidió enfrentar directamente a quienes los habían rociado.

🇲🇽 | En Monterrey unos desubicados quisieron hacerse los chistosos rociándoles espuma en la cara a un grupo de holandeses. Lo que no esperaban era que los holandeses les hicieran pagar muy caro la broma.



Hasta que alguien los puso en su lugar. 👏 pic.twitter.com/gZIYFyIsub — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 28, 2026

Las imágenes rápidamente se viralizaron y dividieron opiniones. Mientras algunos usuarios señalaron que la reacción del aficionado europeo fue desproporcionada, la mayoría consideró que la “broma” nunca debió realizarse sin el consentimiento de los visitantes.

Monterrey espera uno de los partidos más atractivos

El incidente ocurrió en la víspera del encuentro entre Países Bajos y Marruecos, uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Miles de aficionados de ambas selecciones ya comenzaron a llegar a Monterrey para acompañar a sus equipos.

Tras la difusión del video, numerosos usuarios expresaron su solidaridad con la familia neerlandesa y solicitaron que las autoridades garanticen la seguridad de los visitantes para que hechos como este no empañen la imagen de México como país anfitrión de la Copa del Mundo.

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