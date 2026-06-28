¿Cuándo es el próximo partido de Colombia y contra quién juega?

Este sábado la Selección colombiana se enfrentó a Portugal, y luego de que el gol que anotó Davinson Sánchez fuera anulado por posición adelantada, ambos equipos empataron 0-0 y pasaron a dieciseisavos de final.

Durante el partido de este sábado se vio un gran desempeño por parte de los dos equipos, pues el balón estuvo rodando de lado a lado causando grandes momentos de tensión entre los aficionados de ambos países.

Pese a que Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de anotar con un tiro libre y su equipo estuvo a punto meter gol en algunas anotaciones, Camilo Vargas dio la batalla necesaria en la puerta durante todo el encuentro contra Portugal.

Colombia logra pasar del Grupo K a dieciseisavos de final como líder con siete puntos, y Portugal logra pasar del mismo grupo en segundo puesto con cinco puntos en este Mundial.

¡Millimétrico!



Gol anulado a Colombia por fuera de lugar exquisito. Tiraron los vectores desde el VAR. pic.twitter.com/iZKO4SZcUo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 28, 2026

Próximo partido de Colombia

El equipo de Colombia se enfrentará en su primer partido de dieciseisavos de final con Ghana, y el partido se llevará a cabo el 3 de julio a las 20:30 horas (hora de Colombia) en el Estadio Kansas City de Estados Unidos.

Durante los dieciseisavos de final los equipos del Mundial deben continuar manteniendo el ritmo que los llevó a pasar a la siguiente etapa del torneo, pues en caso de perder quedarán eliminados de manera directa.

Pese a que Ghana tiene cuatro puntos y se encuentra en la tercera posición del Grupo L, esta Selección logró posicionarse en el tercer lugar de los mejores terceros por el rendimiento que tuvieron durante esta fase.

Luego de que en 2014 no lograran pasar la fase de grupos y que en 2022 Ghana no lograra si quiera entrar a la fase de grupos, el desempeño del equipo africano de este 2026 les permitió pasar a la fase de eliminatorias directas.

La Selección de Colombia se está preparando para enfrentarse a Ghana el próximo viernes, y señalaron que su objetivo es “continuar su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en el certamen más importante del deporte más popular del mundo”.

La Selección colombiana se alineó de la siguiente manera:

Camilo Vargas

Santiago Arias

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Jhon Córdoba

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