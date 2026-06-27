Aficionada convierte su cabeza en el balón del Mundial 2026 para que su novio le haga caso (VIDEO)

El Mundial 2026 ha dejado momentos únicos dentro y fuera del campo de juego que recordarán los aficionados en el futuro. En esta ocasión, una chica colombiana se volvió viral en redes sociales por convertirse en el balón de la Copa del Mundo, el Trionda.

Daniela Arango compartió el detrás de cámaras de su maquillaje para ser la esférica del torneo del orbe por un día. En las imágenes se puede ver cómo le ponen un tipo de casco que ya trae el diseño del Trionda y después comienzan con el maquillaje para darle los últimos detalles al maquillaje. Además, trae puesto un saco con las banderas de los países participantes.

Ella es Daniela Arango, la influencer colombiana aficionada al futbol

Daniela Arango fue la mente maestra detrás del maquillaje del balón del Mundial 2026, además de que también compartió un video con transiciones en el que muestra un poco de lo que fue esta idea, acompañado de música representativa de la Selección de Colombia y otras melodías de la Copa del Mundo.

La influencer colombiana comparte contenido sobre su día a día o recomendaciones del cuidado de la piel para las mujeres, además de mostrar su amor por Colombia y su selección, la cual avanzó como primer lugar de su grupo en el Mundial 2026.

Actualmente cuenta con 2,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, red social en la que se puede encontrar como @danielaarangoa y es una cuenta verificada. De igual forma, es CEO de la marca Rayada.co, que vende bronceadores, y de Top Tois, una empresa que se dedica a la renta de automóviles en Miami, Florida.

¿Contra quién se enfrenta Colombia en dieciseisavos de final?

La Selección de Colombia pasó a los dieciseisavos de final como el primer lugar de su grupo, tras ganarle a Uzbekistán y República Democrática del Congo y empatar a cero con Portugal.

La escuadra que dirige Néstor Lorenzo se enfrentará a Ghana, equipo que complicó a Inglaterra en la fase de grupos, así que los cafeteros deberán tener cuidado ante los africanos si no quieren ser sorprendidos con una eliminación prematura.

Colombia no llegó como una favorita, pero después de lo realizado frente a Portugal, demostraron que tienen lo necesario para pelear por el título de la competencia.

DCO