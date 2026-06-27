Cody Gakpo anuncia terrible pérdida en plena celebración de la Copa del Mundo 2026

Cody Gakpo se encuentra disputando la Copa del Mundo con Países Bajos y su familia viajó a Estados Unidos para acompañar al futbolista del Liverpool en esta aventura. Su esposa llegó a Norteamérica embarazada y a la espera de dar a luz a su segundo hijo con el jugador neerlandés.

Lamentablemente Noa van der Bij, la esposa de Cody Gakpo, anunció en sus redes sociales la pérdida de su segundo hijo en el embarazo y el futbolista compartió la publicación de su pareja en sus historias de Instagram. El neerlandés escribió “Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”.

Cody Gakpo anunció la pérdida de su segundo hijo. ı Foto: Captura de Pantalla

Cody Gakpo es uno de los mejores jugadores de Países Bajos

Cody Gakpo busca ser campeón del mundo este año con Países Bajos y su rendimiento en el Mundial 2026 ha sido fenomenal; su mejor actuación ocurrió ante Suecia, cuando marcó dos tantos para la victoria 5-1 de la Naranja Mecánica y logró una asistencia.

Sin embargo, la noticia de la pérdida de su hijo puede afectar al futbolista del Liverpool, ya que estaba a la espera de que su familia se ampliara y, lamentablemente, su segundo heredero perdió la vida durante el embarazo.

A pesar de la magnitud de la noticia, Cody Gakpo deberá seguir concentrado con Países Bajos, ya que están a días de comenzar la fase de eliminación directa en busca de llegar a la final y el delantero de 27 años es uno de los titulares indiscutibles para Ronald Koeman.

¿Cuándo vuelve a jugar Cody Gakpo con Países Bajos en el Mundial 2026?

Cody Gakpo ya se prepara para participar en el siguiente partido de Países Bajos en el Mundial 2026 a pesar del fallecimiento de su hijo antes de que su esposa diera a luz.

La Copa del Mundo entra en la fase de eliminación directa y la Naranja Mecánica visitará el Estadio Monterrey para medirse a su similar de Marruecos por el pase a los octavos de final de la competencia internacional.

El encuentro entre los neerlandeses y los marroquíes es uno de los más llamativos en la ronda de 32 equipos junto al Brasil vs. Japón. El compromiso en Monterrey será este lunes 29 de junio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO