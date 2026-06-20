Países Bajos humilla a Suecia en la Copa del Mundo 2026 con gran actuación de Cody Gakpo

Jugadores de Países Bajos celebran uno de sus goles ante Suecia en la Copa del Mundo 2026

En uno de los mejores partidos de lo que va de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos humilló 5-1 a Suecia en la segunda jornada de la fase de grupos, resultado que deja a La Naranja Mecánica con 4 puntos como líder momentáneo del sector F.

Con sendos dobletes de Brian Brobbey, Cody Gakpo y una diana más de Crysencio Summerville, la Orange sumó tres puntos clave para soñar con el pase a los dieciseisavos de final del torneo. Los neerlandeses personificaron a la perfección la palabra contundencia; de siete remates al arco, cinco terminaron dentro de la red.

¡Gol de vestidor en el partido!



Brian Brobbey anotó el primero del encuentro. Este juego huele a que habrá lluvia de goles. pic.twitter.com/Ki43FnLyn4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 20, 2026

Del otro lado, los Tre Kronor (Las Tres Coronas) no tuvieron la misma suerte, pues aunque dispararon dos veces más a portería, solamente pudieron anotar un gol. La realidad es que Suecia mereció más, en especial por Alexander Isak y Anthony Elanga.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Mamá Vozinha llega a Estados Unidos para apoyar a su hijo en el Cabo Verde vs Uruguay del Mundial 2026

La fiesta la arrancó temprano Brian Brobbey. El futbolista del Sunderland abrió el marcador tan solo a los cinco minutos de tiempo corrido, que ya daban señales para la goleada. Brobbey logró su doblete al 17′ y aumentó la ventaja para Los Tulipanes.

Países Bajos cuenta con una gran generación de talentosos jugadores, probablemente el que más llama la atención a nivel de clubes y que en la selección siempre aparece en los momentos clave es Cody Gakpo, estrella del Liverpool, quien al 47′ y 54′ marcó su doblete.

¡ESTO YA ES GOLEADA! ¡GOOOOL DE GAKPO! 🇳🇱⚽



Países Bajos no perdona y mete el 3-0 #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆



EN VIVO 👉https://t.co/8IVhXOCKVB pic.twitter.com/ShdLOwSQFC — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 20, 2026

¡QUÉ ESTÁ PASANDO! ¡GOOOL DE PAÍSES BAJO! 🔥



Doblete de Gakpo ¡CUATRO a CERO! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/TKV8jtNyr3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 20, 2026

Gakpo, quien irrumpió en La Naranja Mecánica en Qatar 2022, plasmó su nombre en el marcador por primera vez al tirarse dentro del área y empujar el balón al fondo de la red. Una acción apretada en donde el delantero de 27 años demostró su fortaleza al ganarle la posición al defensor.

Su segunda diana fue magistral. Todo se propició en una descolgada furiosa de la Orange luego que el delantero sueco Alexander Isak perdió de manera inocente del balón en el área neerlandesa. En tres pases Países Bajos dejó a Cody Gakpo mano a mano con un defensa.

El ariete de los Reds encaró, enganchó hacia adentro y de pierna derecha disparó a primer poste, venciendo a Kristoffer Nordfeldt, portero sueco, un golazo para poner el marcador 4-0 al momento, pues al 58′ los suecos dieron señales de no estar muertos por completo.

GOLAZO DE SUECIA ¡CUÁNTO CORAZÓN!



Anthony Elanga, el recién ingresado, anotó para Suecia. #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆



EN VIVO 👉https://t.co/8IVhXOCKVB pic.twitter.com/LTG9b2Hnjs — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 20, 2026

Isak, quien provocó el cuarto gol en contra de su equipo, asistió de gran manera a Anthony Elanga, quien con su velocidad dejó atrás a los dos centrales neerlandeses. El delantero del Newcastle United de la Premier League descontó con un gran remate ante la salida del arquero.

Al 72′ el conjunto neerlandés sacó a Brian Brobbey, dándole entrada a Memphis Depay, una de las estrellas históricas de los naranja.

aar