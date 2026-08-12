¿Stefan Medina, afectado por el terremoto en Colombia? Abandona concentración de Monterrey

El sismo registrado en lunes dejó diversos daños que continúan siendo atendidos en varios municipios de Colombia; ante esto, el defensa del Monterrey, Stefan Medina, viajará a dicho país para resolver asuntos personales.

En Colombia se registró un sismo de 7.4 grados que afectó no solamente a la zona del epicentro, sino que dejó a su paso daños en varios municipios aledaños del lugar.

Hasta este miércoles las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas, pues numerosos edificios colapsaron, lo que dejó a muchas personas atrapadas entre los escombros.

👶🇨🇴 ¡Rescatan a bebé recién nacido!

Un momento que dejó sin palabras a todos fue cuando un bebé recién nacido fue rescatado con vida en los escombros de un edificio colapsado en Cali, Colombia, luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió el país.



El bebé de apenas tres meses… pic.twitter.com/19HokgGQgS — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 11, 2026

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el número de las personas muertas se encuentra en aproximadamente 240 hasta el momento, pero posiblemente esta cifra continúe en aumento.

Además de las personas fallecidas y los edificios colapsados, en Colombia se reportan afectaciones en casas, centros educativos, y hospitales, así como personas desaparecidas y lesionadas.

🙏🇨🇴 Un rayo de esperanza entre los escombros.



Diana Marcela Troncoso, de 31 años, fue rescatada con vida tras permanecer atrapada durante horas luego del terremoto que sacudió Colombia. Entre aplausos y lágrimas, rescatistas lograron extraerla de una estructura colapsada en… pic.twitter.com/gAL3082NNs — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 11, 2026

Monterrey autoriza viaje de Stefan Medina a Colombia

Stefan Medina recibió un permiso especial para viajar a Colombia por el sismo que se registró el 10 de agosto, pues de acuerdo con diversas fuentes, este requería atender una situación familiar en su país de origen relacionada con el movimiento telúrico.

Pese a que el futbolista colombiano viajó a su país el martes, hasta el momento no ha emitido información pública al respecto; sin embargo, se presume que acudió a Colombia para brindar apoyo.

Esta noticia sorprendió a la afición de rayados, pues este miércoles Monterrey se enfrentará a Nashville SC durante el partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

El partido contra Nashville SC se celebrará en el estadio Geodis Park a las 18:00 horas de este miércoles, y podrá ser seguido por los hinchas del Monterrey por medio de Apple TV e Imagen TV.

Debido a que la noticia de la retirada temporal de Stefan Medina es reciente, y que hasta el momento se continúa trabajando en las repercusiones que tuvo el sismo, no se sabe cuándo volverá el defensa a la concentración.

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