Países Bajos avanza como primer lugar tras vencer a Túnez; Katia Itzel debuta como árbitro central (VIDEO)

Países Bajos termina la fase de grupos invicto y con una contundente victoria sobre Túnez para quedarse con el liderato del Grupo F, lo que los coloca en los dieciseisavos de final y el partido en busca de los octavos de final lo disputarán en la cancha del Estadio Monterrey, el último cotejo de este recinto en el Mundial 2026.

La Naranja Mecánica inició presionando desde el primer tiempo; el marcador se abrió en el minuto 3 de juego cuando el equipo europeo llegó por la banda derecha con Denzel Dumfries. El lateral del Inter de Milán mandó un centro raso al corazón del área y el defensa central Ellyes Skhiri no pudo despejar la de gajos, mandándola al fondo de su propia portería para darle la ventaja a los neerlandeses.

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Katia Itzel García hizo historia al convertirse en la tercera árbitra en participar como juez central en un partido de Copa del Mundo. La silbante mexicana no tuvo alguna polémica y realizó un trabajo excelso en el encuentro que definía posiciones en el Grupo F. Katia Itzel salió con un uniforme especial con franjas con los colores de la Bandera de México y su apellido en la espalda.

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El conjunto europeo no tardó en ampliar la ventaja en el compromiso. Al minuto 7 apareció Brian Brobbey dentro del área para empujar la esférica tras un remate fallido de Virgil van Dijk tras una jugada a balón parado. Brobbey lleva tres goles en el certamen y podría meterse en la pelea por la bota de oro.

Países Bajos se fue al medio tiempo con la ventaja a su favor y en la parte complementaria bajaron un poco el ritmo con el marcador a su favor, aunque esto les salió contraproducente, ya que Túnez aprovechó los espacios para hacerle daño al conjunto de Ronald Koeman.

TÚNEZ 1-2 PAÍSES BAJOS



En el minuto 54, Hazem Mastouri se levanta dentro del área y saca un cabezazo a segundo poste para acercar a los tunecinos.pic.twitter.com/R7RecvZ0eq — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) June 26, 2026

TÚNEZ 1-3 PAÍSES BAJOS



En el minuto 62, Paul Van Hecke recibe el balón de un tiro de esquina y cabecea a segundo poste para marcar el tercero.pic.twitter.com/y3EVSxRvLS — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) June 26, 2026

Países Bajos protagonizará uno de los partidos más llamativos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, la Naranja Mecánica se enfrentará ante Marruecos por el pase a octavos, compromiso que está programado para el lunes 29 de junio a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Monterrey.

Hazem Mastouri fue el autor del único tanto para las Águilas de Cartago. El ariete del Dinamo Makhachkala se levantó dentro del área para rematar de cabeza y puso el balón lo más lejos de Bart Verbruggen, quien, a pesar de lanzarse para evitar el gol, no alcanzó a desviar la trayectoria para evitar la caída de su marco.

Túnez se despidió del torneo desde la jornada pasada, cuando cayeron ante Japón por marcador de 4-0 y al no poder sumar puntos se despidieron de la contienda antes de terminar la fase de grupos.

DCO