Copa del Mundo

Croacia consigue agónica victoria ante Ghana para avanzar como segundo lugar a dieciseisavos de final

Croacia estaba amarrando la victoria ante Ghana, pero el conjunto africano logró empatar el tablero para avanzar como segundo lugar a los dieciseisavos de final

Croacia y Ghana igualan a un gol.
Croacia y Ghana igualan a un gol. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Croacia y Ghana se vieron las caras en la última jornada de la fase de grupos en busca de clasificar a los dieciseisavos de final, un partido que controlaba la escuadra europea se convirtió en una completa locura en los últimos minutos, ya que cayeron dos goles en 10 minutos para mover las cosas en el Grupo L.

Ambas escuadras llegaron a este partido con la obligación de llevarse la victoria para clasificar sin complicaciones a la siguiente ronda del torneo internacional, pero el conjunto croata fue la que se llevó los tres puntos para quedarse con el segundo lugar de su sector.

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