Colombia empata con Portugal y ambos avanzan a 16vos de final del Mundial 2026; los sudamericanos son primeros

Una acción del Colombia vs Portugal, de la Copa del Mundo 2026

A Colombia le faltó el gol porque gustó y mucho. En uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo 2026 el conjunto sudamericano empató 0-0 ante Portugal, resultado con el que ambos avanzaron a la siguiente ronda. La Sele accede como primero y los lusos como segundos.

Al 91′ se le canceló un gran gol a Dávinson Sánchez, quien anotó de cabeza sobre la hora luego de un excelente centro de Juan Fernando Quintero.

Colombia scored but itself offside pic.twitter.com/d3gawcBdQp — EZEKIEL 🇨🇩 (@ngoga___) June 28, 2026

Al 92′ los lusos tuvieron la respuesta con un desborde y definición cruzada de derecha de Rafael Leão, quien hizo una jugada como en sus mejores momentos con el AC Milan.

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La Selección Colombiana dominó a Portugal. Los sudamericanos tuvieron más posesión, pero no de esa que presumen equipos como España y que se concentra en pases laterales con poca profundidad. Al contrario, la “Sele” tuvo el control del balón, pero proponiendo en ataque.

El equipo colombiano dio, probablemente, el mejor partido en una Copa del Mundo. Jugadores como James Rodríguez, Jhon Arias y Santiago Arias se mandaron un gran partido, colocando a sus compañeros en posiciones de gol, pero el portero Diogo Costa estuvo atento bajo los tres palos.

Al 75′ salieron fundidos James Rodríguez y Jhon Arias. Rodríguez, sin una gran dinámica, pero con cadencia y un ritmo por debajo de lo que hacían los demás elementos ponía balones que eran auténtico peligro. Del otro lado, Arias fue un vendaval en ofensiva y en defensa.

Al 86′ salió otro de los mejores futbolista de la noche, el defensor Santiago Arias.

Colombia metió a Portugal en su propio campo los últimos 25 minutos. El equipo europeo aguantó con todos sus jugadores los embates del rival.

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