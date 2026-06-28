Así fue el espectacular baile de Lumumba tras la histórica clasificación de RD del Congo que sorprendió al Mundial 2026 (VIDEO)

La clasificación del Congo desató la alegría de miles de aficionados, incluido su seguidor más emblemático.

República Democrática del Congo escribió una de las páginas más importantes de su historia al clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero uno de los festejos que más llamó la atención no ocurrió dentro del estadio. Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido como Lumumba, celebró con un enérgico baile el triunfo de su selección sobre Uzbekistán, a pesar de que no pudo acompañar al equipo en Atlanta debido a que las autoridades estadounidenses le negaron la visa.

El emblemático aficionado, que se volvió uno de los personajes más populares de la Copa del Mundo por permanecer completamente inmóvil durante los partidos vestido en honor al héroe nacional Patrice Lumumba, dejó por unos minutos su tradicional personaje para desbordar emoción. En un video compartido en sus redes sociales apareció bailando y sonriendo tras confirmarse el histórico pase del conjunto africano a la ronda de eliminación directa.

Del silencio en la tribuna a una celebración inolvidable

La clasificación tuvo un significado especial para Lumumba. Después de acompañar al Congo durante su estancia en México, el aficionado no pudo cruzar a Estados Unidos para los partidos disputados en ese país debido a problemas con su documentación migratoria, por lo que siguió el encuentro desde un establecimiento y celebró a la distancia.

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Junto al video publicó un mensaje cargado de emoción, en el que agradeció a Dios por permitirle vivir uno de los momentos más importantes del futbol congoleño y aseguró que nadie podía resistirse a una alegría tan histórica.

Este é Michel Kuka Mboladinga, torcedor da República Democrática do Congo, que fica imóvel e com braço erguido durante toda a partida da seleção congolesa para homenagear Patrice Lumumba, líder da independência do país africano.



📽️@ubctvuganda pic.twitter.com/zh0cUSG6qi — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 17, 2026

La victoria por 3-1 sobre Uzbekistán permitió a República Democrática del Congo terminar con cuatro puntos en el Grupo K y avanzar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, un resultado que desató celebraciones tanto en el país africano como entre sus aficionados repartidos por distintas partes del mundo.

Inglaterra será el siguiente desafío

El premio para el conjunto dirigido por Sébastien Desabre será un complicado cruce frente a Inglaterra en los dieciseisavos de final.

El seleccionado africano buscará seguir sorprendiendo después de convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Mientras tanto, Lumumba volvió a demostrar por qué es uno de los aficionados más queridos del Mundial 2026. El hombre que conquistó al planeta con su serenidad en las tribunas ahora también se hizo viral por un baile que simboliza la felicidad de todo un país tras una clasificación que ya forma parte de la historia del futbol congoleño.

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