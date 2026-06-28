Checo Pérez rinde emotivo homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela antes del GP de Austria

Sergio Checo Pérez tuvo un gesto conmovedor durante el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, pues rindió homenaje a las víctimas a las víctimas del terremoto que azotó a Venezuela, uniéndose a las diferentes muestras de cariño para todo el pueblo venezolano que hubo en diversos deportes. El piloto mexicano portó un distintivo especial en su casco como muestra de solidaridad con las familias afectadas por la tragedia.

El casco utilizado por el piloto de Cadillac incluyó un adhesivo con un mensaje dedicado a las víctimas del sismo, una iniciativa personal con la que Checo Pérez quiso enviar un mensaje de apoyo al pueblo venezolano en uno de los escenarios más importantes del automovilismo mundial.

El gesto del tapatío llegó en medio del luto internacional provocado por los terremotos registrados el 24 de junio, que dejaron miles de personas afectadas y cuantiosos daños materiales. Diversas personalidades del deporte y organismos internacionales han expresado su solidaridad con Venezuela durante los últimos días.

El homenaje de Checo Pérez se suma a otras muestras de respeto vistas en eventos deportivos durante la semana. En la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizaron minutos de silencio antes de varios encuentros como muestra de solidaridad con las víctimas del desastre, aunque aficionados de Uruguay no respetaron el minuto de silencio en la previa del juego ante España en Guadalajara.

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