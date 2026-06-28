Checo Pérez espera “una gran discusión interna” para componer el camino y terminar con la mala racha en Cadillac

Checo Pérez reaccionó fuerte luego de quedar fuera del Gran Premio de Austria de F1 por fallas en su coche. El piloto mexicano aseguró que ha sido un fin de semana frustrante y que espera tener una buena conversación con su escudería para revertir este tipo de problemas.

“Ha sido un fin de semana frustrante para todo el equipo. Espero una gran discusión interna sobre nuestros procesos y cómo hacemos las cosas, porque no podemos tener este tipo de problemas”, apuntó el volante nacido en Guadalajara tras la carrera en el Red Bull Ring.

Checo: “Tuvimos un buen arranque, se ve que teníamos para pelear con los demás, pero desafortunadamente tuvimos que retirar el auto.



Ha sido un fin de semana muy frustrante para todo el equipo, espero tengamos una discusión interna porque tenemos que “ponernos las pilas” no… — Marie🌸 (@ma_fe79) June 28, 2026

Checo Pérez, frustrado por el fin de semana en Austria

Pérez Mendoza volvió a quedar fuera en una carrera de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y lo hizo, otra vez, por un problema con su carro. Cadillac semana sí y la siguiente también ha tenido desperfectos en su coche, que han limitado las actuaciones del mexicano. En Austria no fue la excepción.

“Fue un buen inicio, tuvimos un buen inicio y parecía que todo iría bien, desafortunadamente tuvimos que retirar el auto, estábamos en la pelea, pasé a Albon, me pasó de regreso, las cosas se veían bien para nosotros, pero desafortunadamente tuvimos que retirarnos”, expresó.

En el GP de Austria de F1 el mexicano salió en la cuarta vuelta y terminó en el fondo de la parrilla. Checo Pérez dijo que fue un fin de semana frustrante, porque “parecía que teníamos ritmo para competir con los otros”, además que “es una pena” la manera en la que terminó su carrera.