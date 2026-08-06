Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de este viernes 7 de agosto?

La actividad de la Leagues Cup sigue este viernes 7 de agosto con la jornada 2 de la fase de grupos del torneo, en donde se pueden ir perfilando los equipos que avanzarán a la segunda ronda.
Los clubes mexicanos de esta jornada no llegan con los mejores resultados previos, por lo que tendrán que ir a buscar la victoria si quieren mantener las aspiraciones de cara a la última fecha de la primera fase.
Juegos de la Leagues Cup de este viernes 7 de agosto
- Charlotte FC vs Atlas | 17:30 horas | Apple TV
- Columbus Crew vs Pachuca | 17:30 horas | Apple TV
- Cincinnati vs Pumas | 18:00 horas | Apple TV
- Tigres vs Minnesota United | 19:00 horas | Apple TV
- Vancouver Whitecaps vs FC Juárez | 20:30 horas | Apple TV
MLS sigue con ligera ventaja en la Leagues Cup
La Leagues Cup sigue su marcha y se llevó a cabo la actividad del segundo día del torneo, en el que Leo Messi fue una de las figuras del día marcando un doblete ante el Atlético de San Luis para apoyar al Inter Miami a conseguir la victoria en su debut.
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Además, por primera vez en la historia del torneo, en su nuevo formato, tuvimos el primer partido del torneo en territorio mexicano. El Toluca recibió al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez para iniciar su travesía en el torneo binacional.
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