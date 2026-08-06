Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de este viernes 7 de agosto?

La actividad de la Leagues Cup sigue este viernes 7 de agosto con la jornada 2 de la fase de grupos del torneo, en donde se pueden ir perfilando los equipos que avanzarán a la segunda ronda.

Los clubes mexicanos de esta jornada no llegan con los mejores resultados previos, por lo que tendrán que ir a buscar la victoria si quieren mantener las aspiraciones de cara a la última fecha de la primera fase.

Segundo partido de @LeaguesCup 2026 🏆⚽️ esta vez, nos toca visitar Cincinnati ✈️



¡Con orgullo azul y oro, Pumas! 🐾



🆚 @fccincinnati

🏟️ TQL Stadium

📅 Viernes 7 de agosto

🕰️ 18:00 hrs (CDMX)

📺 @AppleTV #SiemprePumas pic.twitter.com/CMXhDJsx8g — PUMAS (@PumasMX) August 6, 2026

Juegos de la Leagues Cup de este viernes 7 de agosto

Charlotte FC vs Atlas | 17:30 horas | Apple TV

Columbus Crew vs Pachuca | 17:30 horas | Apple TV

Cincinnati vs Pumas | 18:00 horas | Apple TV

Tigres vs Minnesota United | 19:00 horas | Apple TV

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez | 20:30 horas | Apple TV

MLS sigue con ligera ventaja en la Leagues Cup

La Leagues Cup sigue su marcha y se llevó a cabo la actividad del segundo día del torneo, en el que Leo Messi fue una de las figuras del día marcando un doblete ante el Atlético de San Luis para apoyar al Inter Miami a conseguir la victoria en su debut.

Además, por primera vez en la historia del torneo, en su nuevo formato, tuvimos el primer partido del torneo en territorio mexicano. El Toluca recibió al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez para iniciar su travesía en el torneo binacional.

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