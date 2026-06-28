¿Por qué sólo se jugó un partido del Mundial 2026 hoy 28 de junio?

Canadá y Sudáfrica disputaron el único partido del 28 de junio en el Mundial 2026.

La FIFA solamente programó el juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026 para este domingo 28 de junio, el cual fue entre Sudáfrica y Canadá, esto debido a que armó el calendario del torneo de tal manera que el primer día de eliminación directa funcione como una jornada de transición.

Con el hecho de haber programado un solo duelo, el ente rector del futbol a nivel internacional también le da un poco de tiempo y respiro a la mayoría de las selecciones antes de que se vuelvan a disputar varios compromisos en un mismo día.

Stephen Eustáquio hizo en la compensación el único gol con el que Canadá se impuso a Sudáfrica en el primer cotejo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mismo que se llevó a cabo en el Estadio SoFi de Los Ángeles, California.

¿Cuántos juegos de dieciseisavos habrá por día en el Mundial 2026?

Los 15 partidos restantes de la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 se realizarán del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio. Habrá tres choques por día, uno menos de los que hubo la mayor parte del tiempo durante el desarrollo de la fase de grupos.

El único partido del 28 de junio rompió con el ritmo de actividad que tenía la justa tripartita, pues los cuatro días previos hubo seis cruces, esto debido a que se definieron tres grupos por día.

La fase de dieciseisavos de final es inédita en los Mundiales, y esto se debe a que es la primera ocasión que el magno evento de la FIFA cuenta con la participación de 48 selecciones, un aumento de 16 en comparación a la cantidad de equipos que hubo de Francia 1998 a Qatar 2022.

🇨🇦 Canada have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

¿Cuántos días hay sólo un juego en el Mundial 2026?

El 28 de junio es el primero de siete días en los que solamente hay un partido programado en el Mundial 2026.

La FIFA también programó un juego de cuartos de final para el jueves 9 y el viernes 10 de julio. Las semifinales se jugarán el martes 14 y el miércoles 15. El cotejo por el tercer lugar se desarrollará el sábado 18 y un día después, el domingo 19, se conocerá al campeón del mundo con el duelo de la gran final.

EVG