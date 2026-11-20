Desde hace varias semanas circulaban rumores sobre que la relación entre Mía Rubín y Tarik Othón había terminado. Las especulaciones crecieron después de que ambos asistieran por separado a la Fórmula 1 y dejaran de compartir momentos juntos en redes sociales.

Aunque en un inicio la cantante negó los rumores, recientemente confirmó con tristeza que su historia de amor llegó a su fin.

Mía Rubín habla de su ruptura con Tarik Othón: ‘No era como yo esperaba’

En un encuentro con medios de comunicación, Mía Rubín explicó que terminó con Tarik Othón por común acuerdo y aseguró que sigue guardando un gran cariño por su expareja. “La verdad es que siempre le voy a desear lo mejor, él para mí es una persona muy especial”, declaró.

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La cantante también reveló que la distancia influyó en la separación pues sus proyectos personales no se desarrollarán en el mismo lugar. “Él se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos”, comentó.

Además, confesó que terminaron en buenos términos. “No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero fue una decisión que ambos tomamos... no hay drama, no hay ninguna historia detrás”, afirmó Mía Rubín.

¿Cuándo inició la relación entre Mía Rubín y Tarik Othón?

El romance entre Mía Rubín y Tarik Othon, ambos de 21 años, comenzó en el año 2023. En mayo de 2026 la pareja celebró su tercer aniversario; Tarik le escribió a la cantante una carta llena de cariño y agradecimiento que ella compartió con sus seguidores en redes sociales.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín solía compartir fotografías y videos junto al joven que se dedica a la charrería. Constantemente publicaba lo feliz que se sentía de compartir su vida con Tarik.

Mía Rubín y Tarik Othon eran una de las parejas más queridas de redes sociales, por lo que su ruptura ha entristecido a muchos usuarios.

Mía Rubín y Tarik Othon ı Foto: IG miarubinlega

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