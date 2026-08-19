Aldo Rendón estalla contra Ese Pérez por polémico comentario: ‘Muy ofensivo’ | VIDEO

Aldo Rendón es muy cercano al influencer Ese Pérez en La Casa de los Famosos México 2026; sin embargo, le puso un limite este martes después de escuchar que hizo un breve comentario en el que dijo una palabra considerada despectiva para la comunidad LGBT+.

El amigo de Eduin Caz ha sido señalado en más de una ocasión por hacer “bromas” que pueden resultar ofensivas para muchos incluyendo temas sensibles como la religión.

Posicionamiento de Ese vs Luis



Ese Pérez se atacó con Luis por el juego de “que prefieres” por qué metieron a su mamá cuando él es el primero que empezaba con esos juegos. 🫤#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/AREYuIllrP — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) August 17, 2026

A su vez, Ese Pérez recientemente hizo polémica al asegurar que estaba muy ofendido por una dinámica de Luis Chaparro donde hizo mención de su mamá, por lo que muchos acusaron al famoso porque “se lleva pero no se aguanta”.

Ese Pérez hace polémico comentario de la comunidad gay

Fue durante la dinámica por el presupuesto del reality show que el actor le dijo “bola de mayates” a algunos de sus compañeros, un comentario que se tomó a la ligera pero que a Aldo Rendón le molestó, provocando su reacción inmediata a la situación.

“A mí se me hace muy ofensivo que digas mayates, así como a ti se te hace ofensivo que digan bromas de tu mamá”, expresó el estilista en voz alta para que lo escuchara no solo Ese Pérez, sino el resto de sus compañeros.

Cabe mencionar que la palabra mayate en México se utiliza de manera coloquial como un insulto despectivo para hombres que mantienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, por lo que aunque algunas personas en la comunidad LGBT+ hablan de la resignificación, otros están en desacuerdo con el uso de la palabra en general.

Ese Perez: Bola de mayates

Aldo Rendón: A mí se me hace muy ofensivo que digas mayates, así como a ti se te hace ofensivo que digan bromas de tu mamá

JAJAJAJA ALDO YA ESTÁ HARTO DE ESE NACO JAJAJA ESOOO 👏🏻 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX4 pic.twitter.com/lnkdpn8Lhe — David Arellano (@DavidHernare) August 18, 2026

Los comentarios se dividieron ante el breve encontronazo que hubo entre Aldo Rendón y Ese Pérez, pues muchos señalaron que el estilista tampoco es muy correcto al hablar de las personas y otros lo felicitaron por poner un límite a Ese.

Algunos comentarios de redes sociales fueron:

“Para que vean que Aldo ubica a cualquiera, sea amigo o no, siempre dice lo que piensa, esté bien o mal, lo diga de buena forma o no”.

“Cuando salga nominado Ese Pérez, se va”.

“Ese Pérez no ha dicho ni la mitad de lo que dice Aldo y el sí está funado”.

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