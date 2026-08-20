Vanessa Huppenkothen fue perseguida por un ‘montachoques’; SSC ya investiga el caso | VIDEO

La conducta deportiva Vanessa Huppenkothen fue víctima del acoso de unos presuntos montachoques, la presentadora compartió un video en el que se puede ver que una camioneta roja se adelanta y le exige que pase ella primero.

Vanessa estaba muy asustada porque el vehículo rojo que estaba delante de ella era muy insistente en que el carro de la conductora pasara delante de ellos.

Durante el trayecto, a pesar de que no se veía que hubiera mucho tráfico en la zona, el conductor del auto rojo no se despegaba del de Vanessa y le seguía haciendo señas.

La conductora se escucha muy asustada en el video, pues no podía deshacerse del carro que la venía siguiendo. La presentadora deportiva se asustó más cuando el vehículo se estacionó en una banqueta y seguía cerca de ella.

La conductora no se quería ir porque sentía que iba a ir detrás de ella. Vanessa se puso a llorar de la desesperación porque iba sola y no había quien la ayudara.

Huppenkothen vio que pasó un camión de militares a un lado de ella y no dudó en ir a pedirle ayuda.

⚠️ Vanessa Huppenkothen, conductora de TUDN, hizo un llamado de auxilio en sus redes sociales mientras se encontraba manejando sobre una avenida en Tlalpan, cuando un presunto montachoques quiso que detuviera su automóvil. Horas más tarde informó que llegó con bien a su casa y… pic.twitter.com/m9Zx1fL9QH — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 20, 2026

A través de su cuenta de Instagram, Vanessa publicó un video después de lo que sucedió y agradeció a los usuarios por el apoyo que le dieron.

“Hace unas horas tuve un susto que afortunadamente no pasó a mayores, estoy en casa y estoy bien. Les agradezco infinito”, dijo.

SCC investiga caso de Vanessa Huppenkothen

La Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publicó un mensaje en sus redes sociales y señaló que ya están trabajando en la localización del vehículo.

“Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (#SSC) de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas para su búsqueda y localización, a partir del registro de las placas de circulación”, señala el mensaje.

“Personal de la SSC realiza el análisis de las imágenes y lleva a cabo las acciones correspondientes para identificar la unidad y a las personas que viajaban en ella, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades”, concluyó.

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