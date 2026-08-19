Arantza Ruiz fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 el domingo, y afuera del reality la actriz ha dado más de qué hablar que durante sus pocas semanas dentro del programa.

La intérprete mexicana fue exhibida en televisión nacional, pues tuvo que ver el video en el que usó un tono duro hacia Flor Vigna y rompió en llanto al reconocer cómo se percibió su actitud con cantante argentina.

Arantza Ruiz llora al ver clip donde trató mal a Flor Vigna en LCDLF México: ‘Qué mal se ve’

Durante una entrevista de Arantza Ruiz con Marie Claire Harp, posterior a la salida de la actriz del reality, Arantza fue confrontada con el clip en el que le dice a Flor Vigna: “¿Ya vas a llorar?”.

El público de LCDLF México 2026 interpretó la frase como un gesto de frialdad con alguien que convivió de cerca en el programa, lo que derivó en fuertes críticas. Al ver la grabación, la actriz confesó: “Lo veo y digo: ‘qué mal se ve’”.

Ruiz explicó que sus palabras fueron malinterpretadas y que su intención era evitar más conflictos: “Yo jamás quería hacerle daño. Ella siempre fue una linda conmigo”. Aunque aseguró que su tono puede sonar agresivo cuando está enojada: “Cuando yo estoy enojada, sueno subida de tono”.

Entre una cuantas lágrimas, Arantza Ruiz insistió en que sus sentimientos hacia Flor Vigna eran genuinos: “Claro que la quiero”. Sin embargo, admitió que decidió tomar distancia porque no podía sostener la relación sin calmar sus emociones.

Algunos comentarios de seguidores de La Casa de los Famosos México 2026 en Instagram fueron:

“Ya quiere limpiar su imagen”

“Ella si te escuchaba te consolaba y cuando ella quería que tú hicieras lo mismo que ella hizo por ti tú le diste la espalda y ya deja de llorar”

“Si ella (Arantza) dijo que nunca llora que no podía llorar”

“Como cuando te das cuenta que la gente vio lo poco empática que eres”

Puedes leer: