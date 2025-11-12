Así le quedó la pierna a Gaby Ramírez tras ser atacada por un perro | FOTO

Así le quedó la pierna a Gaby Ramírez tras ser atacada por un perro

La actriz y conductora Gaby Ramírez rompió en llanto al hablar de un grave ataque que sufrió, cuando un perro de raza pitbull la atacó en California, por lo que tuvo que ir a un hospital por las graves heridas que le dejó el can.

Gaby Ramírez revive el brutal ataque de un perro

Fue en una entrevista con Javier Ceriani que Gaby Ramírez contó cómo fue el momento en que un perro la mordió sin previo aviso. Esto le provocó graves heridas en el pie, además de ser un recuerdo que todavía le produce amargura.

Ella relata que se encontraba en un taller mecánico y uno de los socios del lugar había llevado a su mascota sin tomar las precauciones debidas. De este modo, cuando ella bajó de su auto, el animal se lanzó contra ella en cuestión de segundos. “No lo vi venir”, admitió ella.

El ataque fue tan violento e inesperado que ella no tuvo tiempo de reaccionar y el perro la derribó rápidamente y comenzó a morder su pie con agresividad. “Fue una sensación espantosa, sentí un tirón hacia atrás horrible, como cuando juegas con tus hijos y les jalas la pierna, así sentí”, relató.

En ese punto de la historia, Ramírez no pudo evitar mostrar lo que le afectó ese episodio de violencia, pues su voz se empezó a entrecortar. Sin embargo, explicó que logró llamar a los servicios de emergencia a pesar del dolor.

“Llamamos al 911, saqué una venda, me hice un torniquete con mi chamarra, tenía que pensar rápido”, recordó.

Así le quedó la pierna a Gaby Ramírez tras ser atacada por un perro ı Foto: IG: @gabyramireztv

Los paramédicos llegaron al poco tiempo y fue trasladada a un hospital, donde fue atendida de emergencia. La mujer recordó que el animal había logrado arrancarle un pedazo de piel del pie.

“El hocico se traba, yo en mi cabeza pensaba ‘lo voy a agarrar de los testículos para que me suelte’, pero no sentía nada. Fue inconcebible lo que me hizo este perro”, dijo.

A la fecha, Gaby sigue en tratamientos para recuperarse del ataque del perro, aunque no se le aplicó alguna vacuna contra la rabia: “Me dieron morfina, radiografías… la herida era espantosa. Estoy tratando de rehabilitarme, moviendo el pie poco a poco”, dijo.

Además, emprenderá acciones legales contra los responsables: “Me voy con mi abogada a la policía por el número de reporte. Espero que estos iraníes tengan seguro, si no, me quedo con su negocio”, señaló Gaby Ramírez para finalizar el tema.